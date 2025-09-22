Lille - OL : Genesio laisse planer le doute sur Perraud et André

Touchés musculairement avant le derby contre Lens et à la cheville pendant le match, Benjamin André et Romain Perraud sont incertains pour la Ligue Europa. De même pour le choc Lille - OL ?

C’est un revers qui a du mal à passer. À l’image de ce que pourraient ressentir les supporters de l’OL lors d'une défaite contre Saint-Etienne, ceux de Lille ont moyennement apprécié la lourde défaite dans le derby du Nord contre le RC Lens (3-0). Ils n’ont pas hésité à faire part de leur mécontentement au lendemain de ce zéro pointé, mais les Dogues n’ont pas le temps de ruminer cette défaite. Un match de Ligue Europa se présente jeudi contre Braan avant d’enchaîner avec un choc contre l’OL dimanche en fin d’après-midi. Pour ces deux rendez-vous, Bruno Genesio récupèrera-t-il des forces vives ? Rien n’est moins sûr, comme il l’a laissé sous-entendre à Lens samedi soir.

Blessure musculaire pour André

À la 18e minute, l’ancien coach lyonnais a dû faire un changement en urgence suite à la blessure de Romain Perraud. En contrant une frappe lensoise, le latéral a vu sa cheville tourner. Obligé de céder sa place à Calvin Verdonk, le Français reste incertain dans cette semaine à deux matchs. "C’est une torsion à la cheville suite à un contre, confirmait Genesio après le match. Mais je ne pense pas que ce soit très grave. Cela l’a tout de même empêché de poursuivre le match. Il va falloir voir s’il peut être opérationnel pour jeudi (contre Brann, Europa League) ou non".

Avec la perspective d’un choc en Ligue 1, le LOSC ne devrait prendre aucun risque en coupe d’Europe, que ce soit avec Romain Perraud ou Benjamin André. Le capitaine lillois avait dû faire l’impasse sur le derby à cause d’une blessure musculaire. "Je ne sais pas quand est-ce que l’on pourra le revoir. On verra comment sa blessure évoluera", a laissé planer le doute Bruno Genesio.