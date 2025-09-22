Cette campagne 2025-2026 sera celle de la découverte pour l’OL. Hormis le Real Betis et le PAOK, la formation lyonnaise croisera des équipes pour la première fois de son histoire, à commencer par Utrecht jeudi soir.

On dit souvent que la Ligue Europa Conference représente l’aventure, mais en cette campagne 2025-2026, l’OL découvrira également du pays en Ligue Europa. S’il ne visitera pas de pays exotiques comme l’Azerbaïdjan l’an passé, le club rhodanien affrontera des équipes pour la première fois de son histoire. La liste des adversaires européens va largement évoluer avec cette nouvelle phase de ligue. Hormis le Real Betis et le PAOK, qui ont déjà croisé la route des Lyonnais dans un passé plus ou moins proche, les autres confrontations seront des premières à l’échelle européenne en compétitions officielles.

Bientôt les cent adversaires européens

La barre des 100 adversaires sera franchie le 2 octobre prochain avec la venue du RB Salzbourg. Avant cela, Utrecht sera la 99e équipe du Vieux Continent qu’affrontera l’OL dans son histoire vieille de 75 ans. Jeudi soir, les joueurs de Paulo Fonseca découvriront le Galgenwaard Stadion, fort de 25 000 place. L'actuel huitième d’Eredivisie sera le cinquième club néerlandais à avoir croisé le fer avec l’OL après Heerenveen, l’AZ Alkmaar, le PSV Eindhoven et l’Ajax Amsterdam. Cette liste s’allongera le 11 décembre prochain puisque les Lyonnais affronteront une deuxième formation venue des Pays-Bas avec le club de Go Ahead Eagles.