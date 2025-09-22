OL - Ligue Europa : faut-il laisser la place aux jeunes ?

    • Ce lundi, l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" est de retour. Après le débriefing d'une défaite la semaine passée, TKYDG reprend ses habitudes du début de saison avec une victoire de l'OL à décortiquer.

    Encore un programme bien chargé pour ce nouveau numéro de "Tant qu'il y aura des Gones" ce lundi. Toute l'équipe de TKYDG était au complet. Malade il y a une semaine, Enzo Reale était de retour dans son rôle de consultant aux côtés de Nicolas Puydebois et pourra décrypter la victoire de l'OL vendredi soir face à Angers (1-0). Un court mais précieux succès qui permet aux Lyonnais de remonter sur le podium après cinq journées de Ligue 1 et de préparer au mieux l'entrée en lice en Ligue Europa. Ce sera ce jeudi sur la pelouse de l'Utrecht.

    Le retour de la Coupe d'Europe a été l'occasion pour nos consultants mais aussi nos invités venus tout droit du Mâcon 71 de se questionner sur la gestion que doit faire Paulo Fonseca dans cette compétition. Avec un effectif plus ou moins limité, le Portugais doit-il profiter de cette compétition pour faire emmagasiner de l'expérience aux jeunes comme Enzo Molebe ou encore Mathys De Carvalho ? C'était la grande question de ce lundi soir.

    1. Toitoi
      Toitoi - lun 22 Sep 25 à 19 h 05

      Oui, mais seulement avec Parci et Monie.

      1. Avatar
        regard01 - lun 22 Sep 25 à 19 h 45

        Et ne pas oublier Abon essiand

        1. Mimoun
          Mimoun - lun 22 Sep 25 à 20 h 03

          Certains disent avec le Corse et l'Arménien (Parcimoni et Abonessian)... mais le terrain est miné car certains fils du site sont bouillants sur les thèmes des différences du genre humain...

      2. DrNelson & Mister Bosz
        DrNelson & Mister Bosz - lun 22 Sep 25 à 20 h 05

        Parcie et Monie, nouvelles pépites de l'Académie ?

    2. Avatar
      regard01 - lun 22 Sep 25 à 19 h 44

      Je pense qu’il faut lancer Barisic car AMN semble touché.
      Je mettrais aussi Tolisso et Fofana au repos, mais pas nécessairement remplacés par des jeunes. A moins que Moreira ne soit appelé.

