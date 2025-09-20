Actualités
Dominik Greif, gardien de l'OL
Dominik Greif, gardien de l’OL (crédit : Anthony Ravas / OetL)

OL - Angers (1-0) : Greif s'est illustré quand il le fallait

  • par David Hernandez

    • Plutôt tranquille durant la majorité de la rencontre contre Angers, Dominik Greif a été décisif dans les dernières minutes de jeu. Pour sa première avec l'OL, le gardien slovaque a rassuré et montré certaines de ses qualités, notamment avec son envergure.

    À force de ne pas réussir à faire le break suite à l'ouverture du score de Tanner Tessmann, l'OL a logiquement joué avec le feu. Au moment de regarder les statistiques de fin de match, Angers a plutôt tenu la dragée haute aux Lyonnais. Mais comme souvent, on peut faire dire ce que l'on veut aux chiffres et vendredi soir, le SCO n'a pas forcément existé offensivement au Parc OL. Si le bloc compact a tenu la baraque défensivement jusqu'à l'ouverture du score à la 65e minute, les hommes d'Alexandre Dujeux ont été limités de l'autre côté du terrain. 

    Pourtant, ils auraient très bien pu repartir de Décines avec un point. Il aurait fallu pour ça qu'il ne tombe pas sur Dominik Greif, auteur de deux gros arrêts en fin de match. "On finit le match avec un clean-sheet, on est très content. Je pense que lui aussi, a déclaré Malick Fofana après la rencontre. J'espère que ça va continuer comme ça. J'ai confiance dans tous les joueurs."

    Maciel : "Il a montré pourquoi il est là"

    N'ayant pratiquement rien eu à faire durant la quasi-totalité de la rencontre, le Slovaque a sorti le grand jeu quand il le fallait. Après une première intervention quelque peu manquée en première mi-temps, Greif a fait parler son envergure de gardien moderne pour contrecarrer les plans angevins dans le temps additionnel. Un soulagement pour tout un stade et une première réussie pour l'ancien de Majorque"Aux yeux de tout le monde, il a été décisif déjà. La dernière action, les deux dernières actions, il se montre décisif, a souligné Jorge MacielAprès, dans les choses qu'on demande dans notre jeu, qui est particulièrement exigeant pour les gardiens, notamment avec le jeu au pied, il était très serein, il a fait les choix tranquillement. Il a souvent trouvé les joueurs qui étaient libres. Il a montré pourquoi il est là, qu'il est stable."

    Avec forcément un peu de pression pour cette première à la maison, Dominik Greif est certainement sorti de la rencontre avec le sentiment du travail accompli. Une mission à confirmer dès jeudi prochain en Ligue Europa contre Utrecht.

