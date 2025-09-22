Actualités
OL : le Kop Virage Nord dénonce la multipropriété

  • par David Hernandez
  1 Commentaire

    • En marge du match contre Angers, le Kop Virage Nord a déployé une banderole en soutien aux UB90, ultras strasbourgeois en conflit ouvert avec leur direction ces derniers jours autour du principe de multipropriété.

    John Textor n’est plus le bienvenu à Décines, mais la multipropriété court toujours entre Rhône et Saône. Si les relations ne sont plus ce qu’elles étaient il y a encore quelques mois, l’OL appartient toujours à Eagle Football et donc à un système de multipropriété. Le club lyonnais et ses supporters en ont vu les dérives, au point qu’une relégation en Ligue 2 a été prononcée au début de l’été suite aux différents tours de passe-passe de Textor. Alors forcément, quand la question de ce système enflamme les débats en Ligue 1, certains n’hésitent pas à apporter leur soutien. Ce fut le cas du Kop Virage Nord vendredi soir à l’occasion d’OL - Angers. "Multipropriété : gangrène du football. Soutien aux UB90", pouvait-on lire sur une banderole brandie par les Bad Gones au Parc OL.

    Des tensions à Strasbourg

    Ce message est tout sauf anodin puisqu’il intervient suite aux différentes actions menées par le groupe de supporters de Strasbourg qui dénonce la multipropriété implantée en Alsace par le consortium américain BlueCo. La passerelle avec Chelsea tourne à plein régime pour le meilleur avec le prêt de certains éléments prometteurs des Blues et le pire, à l'image de la signature du capitaine Emegha dès septembre pour la saison prochaine à Londres. La goutte de trop pour les Ultra Boys 90, qui sont dans le viseur de Marc Keller, le président du RCSA. Pour avoir expérimenté cette multipropriété, les Bad Gones ont donc apporté leur soutien à leurs homologues strasbourgeois.

    1 commentaire
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - lun 22 Sep 25 à 10 h 44

      Pourtant ce club depuis quelques saisons est en train de retrouver son magnifique football d'antan, et il est très bien parti pour celle en court.
      Est ce grâce à la multipropriété ? Je sais pas je suis pas spécialiste de ce club mais en tout cas il y a des bons résultats.

    Laisser un commentaire

