Ligue 1 : l’OL terminera sur le podium à l’issue de cette 5e journée

Vainqueur d’Angers vendredi soir, l’OL a vécu un week-end en toute décompression. Suite à la défaite de Lille dans le derby du Nord, les Lyonnais retrouvent une place sur le podium, qu’importe le résultat d’OM - PSG ce lundi soir (20h).

Ils ont assuré le service minimum, mais ce fut suffisant pour s’offrir une quatrième victoire dans ce début de saison de Ligue 1. L’unique but de Tanner Tessmann a suffi au bonheur de l’OL et de ses supporters vendredi soir face à Angers. Une courte, mais précieuse victoire qui a permis aux hommes de Paulo Fonseca de passer un week-end des plus tranquilles. Corentin Tolisso confiait d’ailleurs que les joueurs allaient pouvoir "regarder le reste des matchs sans pression", après avoir fait le travail en ouverture de cette 5e journée. Il reste encore une rencontre à disputer avec le Classique, reporté dimanche soir en raison des conditions météorologiques à Marseille et qui se jouera ce lundi soir juste après la fin de "Tant qu’il y aura des Gones". Néanmoins, le résultat de cet OM - PSG ne changera pas les positions au classement, du moins pour l’OL.

Un choc à Lille qui a déjà son importance

Il y a une semaine, la défaite rhodanienne à Rennes avait éjecté la formation de Fonseca hors du podium. Une exclusion de courte durée puisque l’OL terminera à la troisième place à l’issue de cette 5e journée de Ligue 1. Monaco a longtemps été tenu en échec par Metz avant de s’imposer dans les dix dernières minutes (5-2) et aurait pu faire gagner une place aux partenaires de Moussa Niakhaté. Finalement, c’est le faux pas de Lille dans le derby du Nord (défaite 3-0) qui permet à l’OL de grimper sur la troisième marche du podium. Il faudra confirmer tout cela dimanche prochain sur la pelouse du… LOSC de Bruno Genesio. Ce qui pourrait permettre de prendre déjà cinq points d’avance sur un concurrent direct.