OL : Abner seulement de retour après la trêve internationale ?

Touché aux adducteurs mercredi dernier, Abner a manqué la rencontre entre l’OL et Angers. Le Brésilien pourrait manquer entre deux et trois semaines de compétition.

Suite au succès face à Angers vendredi soir, les joueurs de l’OL ont pu couper un peu durant le week-end et ainsi recharger les batteries. Il le faut, puisque le rythme va s’accélérer sur les deux prochaines semaines. Ce jeudi marque le retour de la Ligue Europa avec un déplacement à Utrecht. Le début d’un petit marathon de quatre matchs en onze jours. Dans cette cadence, Paulo Fonseca espère ne pas perdre des joueurs sur blessure, car son effectif reste limité. C’est notamment le cas sur le poste de latéral gauche puisque Nicolas Tagliafico est le seul joueur valide depuis quelques jours. Téo Barisic ou encore Moussa Niakhaté peuvent dépanner à ce poste, mais ils ne sont pas des joueurs de métier et l’Argentin doit donc faire sans sa doublure qu’est Abner.

Une trêve pour se remettre complètement sur pied

Le Brésilien était absent vendredi soir suite à une blessure contractée en milieu de semaine après un exercice de frappe. Touché aux adducteurs, Abner a donc dû déclarer forfait pour la rencontre de la 5e journée de Ligue 1 et cela devrait s’étirer dans le temps. D’après Ligue1+ qui a diffusé OL - Angers, le latéral gauche pourrait manquer entre deux et trois semaines de compétition. Avec la trêve internationale qui se profile suite à OL - Toulouse le dimanche 5 octobre, l’Auriverde ne devrait retrouver le groupe lyonnais que le samedi 18 octobre pour un déplacement à Nice.