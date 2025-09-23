Actualités
Eve Perisset a rejoint les Tigres de Monterrey
  David Hernandez

    • Après une pige à Strasbourg la saison passée, Eve Périsset a choisi de rejoindre le Mexique. L'ancienne latérale de l'OL n'a pas rejoint le Toluca d'Amandine Henry et Eugénie Le Sommer, mais les Tigres de Monterrey.

    Le Mexique est décidément le pays à la mode pour les joueuses françaises. Une forte colonie s'est créée à Toluca dans les pas d'Amandine Henry. L'ancienne milieu de l'OL a vu débarquer Eugénie Le Sommer durant l'été, ainsi que Patrice Lair, son ancien coach entre Rhône et Saône. Ce contingent d'anciennes et d'anciens Lyonnais(es) profite pleinement de l'expérience mexicaine avec, pour le moment, une cinquième place au classement après douze journées. Depuis quelques jours, c'est une autre internationale française passée par la capitale des Gaules qui a débarqué en Amérique centrale.

    Une pige réussie à Strasbourg l'an passé

    Non pas du côté de Toluca, mais de Monterrey, chez le leader de la Liga MX Femenil que sont les Tigres. À 30 ans, Eve Périsset a en effet choisi de relever le challenge mexicain. La durée du contrat n'a pas été dévoilée, mais la latérale a fait ses débuts durant le week-end après avoir dû attendre l'obtention de son visa. La saison passée, la native de Saint-Priest avait débuté avec Chelsea avant de venir apporter son expérience à Strasbourg, pour assurer un maintien en Première Ligue.

    Laisser un commentaire

