Clinton Mata devant Amine Gouiri lors d'OM - OL
Clinton Mata devant Amine Gouiri lors d’OM – OL (Photo by Nathan Barange / DPPI via AFP)

Ligue 1 : l'OL est à nouveau l'unique meilleure défense

  • par Gwendal Chabas

    • Avec la défaite du PSG à Marseille, l'OL est seul tout en haut du classement de la meilleure défense. Peu auraient misé dessus, même après seulement cinq journées.

    Si offensivement, la prestation lyonnaise a été assez poussive contre Angers vendredi (1-0), celle de l'autre côté de terrain a été dans la continuité du début de saison. Pour la quatrième fois en cinq sorties en championnat, l'OL a gagné sans prendre le moindre but. Une solide performance au vu du chantier que représentait la défense la saison passée.

    Mais aujourd'hui, en tout cas statistiquement, personne ne fait aussi bien en Ligue 1. Même le Paris Saint-Germain, battu à Marseille lundi (1-0) a cédé à quatre reprises au total. Comme l'OM et le SCO d'ailleurs. Les Rhodaniens occupent donc seuls ce classement très provisoire de meilleure arrière-garde du pays.

    L'OL face au défi de l'attaque lilloise

    Après cinq journées, l'OL peut se féliciter de n'avoir encaissé aucune réalisation à 11 contre 11. Ce que soulignait l'adjoint de Paulo Fonseca, Jorge Maciel, la semaine passée. Finalement, il aura déjoué dans ce secteur seulement 15 minutes à Rennes (3-1), avec le scénario que l'on connaît.

    Prochain test déterminant dimanche à Lille (17h45). L'occasion pour l'Olympique lyonnais et sa défense de prouver qu'ils peuvent être solides, même face à une belle adversité. Car le LOSC misera lui sur Olivier Giroud, Félix Correia, Hamza Igamane ou encore Hákon Haraldsson et Matías Fernández-Pardo pour bousculer son adversaire.

    Paulo Fonseca lors de FCSB - OL à Bucarest en Ligue Europa
    Avec la Ligue Europa, Paulo Fonseca retrouvera le banc

