Horațiu Feșnic, arbitre roumain
Horațiu Feșnic, arbitre roumain

Ligue Europa : des arbitres roumains pour Utrecht - OL

  • par Gwendal Chabas

    • Un quatuor d'arbitres roumains a été désigné pour diriger le match de Ligue Europa entre Utrecht et l'OL. Rencontre prévue ce jeudi à 21 heures.

    C'est un moment que beaucoup attendent avec impatience. Le début de la Coupe d'Europe a lieu bientôt pour l'OL, avec le retour de la Ligue Europa. Rendez-vous jeudi, aux Pays-Bas, avec un duel face à Utrecht jeudi à 21 heures. Une première rencontre qui lancera la campagne des Lyonnais, ainsi qu'un calendrier assez chargé pour l'automne.

    Il s'agira de la première confrontation entre les deux clubs. Aux commandes de cette affiche, nous retrouverons quatre officiels roumains. Au centre, Horațiu Feșnic, accompagné de ses deux assistants, Valentin Avram et Alexandru Cerei. Quant au quatrième arbitre, il s'agira de Rares Vidican.

    Première avec l'OL

    Monsieur Feșnic n'a jamais dirigé de match des Rhodaniens au cours de sa carrière. En revanche, il a côtoyé quelques formations françaises, dont Rennes, Nantes et Nice. Il a néanmoins une expérience internationale. Cette saison, il a notamment officié lors de deux duels comptant pour les qualifications en Ligue Conférence et en Ligue Europa.

    Quant à la vidéo, elle sera entre les mains d'un Allemand, Benjamin Brand, et d'un Serbe, Momčilo Marković. Ajoutons pour finir que cette partie sera diffusée sur les antennes de Canal +.

    Clinton Mata devant Amine Gouiri lors d'OM - OL
    Ligue 1 : l'OL est à nouveau l'unique meilleure défense

