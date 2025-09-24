Actualités
    • Titulaire indiscutable sur le côté droit de la défense, Ainsley Maitland-Niles a repris le fil de sa carrière à l’OL. À 28 ans, l’Anglais a disputé le 300e match de sa carrière en professionnel.

    Il est de ces joueurs qui agacent autant qu’ils sont indispensables. À l’OL depuis l’été 2023, Ainsley Maitland-Niles vit une résurrection grâce notamment à l’apport de Pierre Sage. Quand son recrutement soulevait une question après des dernières expériences difficiles en Premier League et en Serie A, l’Anglais a trouvé un nouvel élan à partir de décembre 2023. Un repositionnement comme latéral droit qui a eu pour effet de le rendre indispensable avec Sage, mais aussi Paulo Fonseca. Saël Kumbedi a bien tenté de le déloger, mais le rôle de couteau-suisse de Maitland-Niles et sa capacité à pouvoir se fondre dans plusieurs systèmes ont fini de régler la question du titulaire à droite de la défense.

    60e match en Ligue 1

    Parfois nonchalant sur certaines actions, au point d’irriter les supporters, l’international anglais reste un boulon indéboulonnable de la formation lyonnaise. De retour à un très bon niveau, Ainsley Maitland-Niles a franchi un cap symbolique vendredi dernier contre Angers. Son 60e match en Ligue 1 lui a permis d’atteindre la barre des 300 matchs en professionnels. Formé à Arsenal, il a connu la Championship avec Ipswich, la Premier League avec West Bromwich Albion et Southampton, mais aussi la Serie A avec l’AS Roma. Mais, c’est bien à l’OL qu’il semble être le plus épanoui à 28 ans.

