  • par David Hernandez

    • Cette saison, notre chaîne YouTube innove. Avec un nouveau logo, elle a été rebaptisée "TKYDG". N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun numéro de "Tant qu'il y aura des Gones".

    Depuis le début de l’année, la chaîne YouTube de "Tant qu’il y aura des Gones" a fait peau neuve. Plus besoin désormais de taper "Olympique et Lyonnais" dans la barre de recherche, mais bien "TKYDG", ce dernier étant le nouveau nom donné à la chaîne, avec un nouveau logo en prime. Si le nom et le logo ont été repensés, rien ne change concernant l’équipe de choc qui vous accompagne chaque lundi en direct à partir de 19h. Razik Brikh continue de jouer les meneurs de jeu afin de trouver dans les meilleures conditions ses deux consultants Nicolas Puydebois et Enzo Reale. Tout ce beau monde a retrouvé le chemin des terrains depuis la reprise de la Ligue 1 et la dernière émission de "Tant qu’il y aura des Gones" a notamment permis de mettre en valeur le club de Mâcon 71.

    Un dernier numéro avec Mâcon 71

    Malgré les problèmes de sons sur ce dernier numéro, que toute la rédaction déplore, l’un des objectifs de TKYDG cette saison sera de donner la parole aux clubs amateurs, en plus de parler OL. Chaque lundi, vous pourrez retrouver la fine équipe pour décortiquer l'actualité de l'Olympique lyonnais, et surtout pour revenir sur le match du week-end. Pour ne rien rater de ce rendez-vous hebdomadaire prévu à 19 heures depuis un an maintenant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Rappelons que l'émission est retransmise sur nos plateformes YoutubeTwitchTwitterLyon Capitale TV sur Free et SFRDailymotion. Ainsi qu'en podcast sur SpotifyAushaApple PodcastDeezerPodcast AddictAmazon Music.

