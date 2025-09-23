Le Mâcon 71 peut-il intégrer le réseau "Sport Excellence" de l'OL aux côtés de Villefranche, de Bourgoin ou du FC Lyon ? En tout cas, il y aspire, nous expliquent les dirigeants du club.

En mars, l'OL a vu son partenariat avec l'un des gros clubs rhodaniens se terminer. L'histoire entre l'AS Saint-Priest et les septuples champions de France s'est achevée un peu en eau de boudin. Un peu avant cela, en novembre 2024, il avait annoncé la poursuite de sa collaboration avec l'autre mastodonte local, le FC Villefranche.

Le pensionnaire de National figure dans le réseau "Sport Excellence" de l'Olympique lyonnais, avec le FC Bourgoin-Jallieu ou encore le FC Lyon. Au total, une trentaine de clubs sont aujourd'hui associés avec la formation de Ligue 1. Le Mâcon 71 rejoindra-t-il un jour cette organisation ?

"Un rapprochement serait une bonne chose"

En tout cas, le représentant de Saône-et-Loire aimerait bien, comme l'a confié Jean-Baptiste Triboulet, son vice-président. "Ce serait intéressant pour nous effectivement. Ce serait une très bonne idée", a-t-il reconnu dans Tant qu'il y aura des Gones. Aujourd'hui, l'équipe 1 évolue en National 3 et les groupes de jeunes au plus haut niveau régional.

Président du Mâcon 71, Alain Griezmann a lui aussi la volonté d'aller dans ce sens. "Le lien existait lorsque Antoine (Griezmann) jouait à Mâcon. Il y a deux-trois ans, j'ai eu des échanges, mais ça ne s'est jamais concrétisé. On a un bon vivier avec l'Ain à côté, mais nos meilleurs jeunes partent Villefranche ou à Bourg-en-Bresse, expliquait-il. Je préférerais qu'ils viennent à l'Olympique lyonnais, mais si ce n'est pas le cas, c'est qu'ils n'ont pas forcément le potentiel pour, il faut être logique. Mais un rapprochement serait une bonne chose."

En mai dernier, l'Entente Sportive Saint-Priest avait également fait passer un message lors de son passage dans TKYDG. Car ce ne sont pas les bons clubs formateurs qui manquent dans la région.