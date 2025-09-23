Actualités
Melchie Dumornay joueuse de l'OL
Melchie Dumornay joueuse de l'OL

Ballon d'Or - OL Lyonnes : des places d'honneur pour Dumornay et Heaps

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Ce lundi avait lieu la cérémonie du Ballon d'Or 2025. Deux Lyonnaises étaient présentes, Lindsey Heaps et Melchie Dumornay. Elles ont terminé hors du top 15.

    Ce n'est pas vraiment une surprise au vu des résultats de l'OL Lyonnes la saison passée. Si l'équipe a gagné la Première Ligue, elle a échoué en demi-finales de la Ligue des champions face au futur vainqueur, Arsenal. Le Ballon d'Or 2025 n'est donc pas revenu à une joueuse rhodanienne, qui avait deux représentantes dans le top 30.

    Lindsey Heaps et Melchie Dumornay étaient en lice pour cette réponse, mais elles n'ont pas pu investir le top 15. L'Américaine, victorieuse des Jeux olympiques 2024 avec sa sélection, est classée 26e. L'Haïtienne, meilleure réalisatrice des Fenottes, arrive à la 18e place. Il s'agissait de sa première nomination.

    Bonmatí, encore en sommet

    Pour la troisième année de suite, Aitana Bonmatí a remporté ce trophée. Finaliste de l'Euro et de la Coupe d'Europe, l'Espagnole devance sa compatriote d'Arsenal Mariona Caldentey et Alessia Russo, qui a gagné les principaux titres mis en jeu avec les Londoniennes et les Anglaises.

    Quant au meilleur club, c'est Arsenal qui a empoché le gros lot. L'OL Lyonnes figurait parmi les candidats, avec Chelsea, le Barça et Orlando (États-Unis).

    1 commentaire
    1. Avatar
      Gune56 - mar 23 Sep 25 à 12 h 49

      18 et 26ème...ce ne sont pas des places d'honneur!

      Signaler

