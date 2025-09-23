Actualités
Première Ligue : Lens - OL Lyonnes aura lieu le vendredi 3 octobre

  • par Gwendal Chabas

    • Avant la Ligue des champions, l'OL Lyonnes ira à Lens. Un match prévu le vendredi 3 octobre à 19 heures. Il sera visible gratuitement.

    En ce début de saison, l'OL Lyonnes poursuit son petit bonhomme de chemin. Après deux journées de Première Ligue, il est déjà en tête du championnat, en compagnie du Paris FC. Ce samedi à 21 heures, il défiera le PSG à domicile lors du choc de la D1 qui a lieu au cours de la 3e journée. Après cela, il se rendra dans le nord de la France, à Lens.

    Les joueuses de Jonatan Giráldez y affronteront le promu lensois le vendredi 3 octobre à 19 heures. Une affiche diffusée sur la chaîne YouTube de la compétition, et donc gratuitement. Pour l'heure, l'apprentissage de l'élite se passe assez bien pour les Sang et Or, qui ont obtenu le nul face au Paris Saint-Germain (1-1), avant de faire jeu égal avec Strasbourg à l'extérieur (2-2).

    Il faudra aller à Arsenal quatre jours plus tard

    Loin d'être une partie de plaisir pour les championnes en titre, qui viennent de dominer Marseille (3-1) et Saint-Etienne (0-2). D'autant plus que la machine n'est pas encore réglée. Ce sera l'ultime répétition avant un gros duel très attendu. Le mardi 7 octobre, les Fenottes iront à Londres pour leur entrée en lice en Ligue des champions. Elles seront opposées à Arsenal, leur bourreau de la précédente édition en demi-finales.

