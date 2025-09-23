Ligue 1 : le point sur les avertissements des joueurs de l’OL

Cette saison, le règlement de Ligue a changé concernant les suspensions pour accumulation de cartons jaunes. Pour l’instant, aucun joueur lyonnais n’est sous la menace après cinq journées.

En 2025-2026, la Ligue a choisi de simplifier son système de suspension pour accumulation d’avertissements. Plus de punition pour avoir récolté trois cartons jaunes en moins de dix matchs officiels. Désormais, un joueur est automatiquement privé d’une rencontre après cinq “biscottes”, peu importe la temporalité. Ce qui, il faut l’avouer, rendra la tenue des comptes plus facile.

Abner, le seul doublement averti

Après cinq journées de championnat, nous pouvons faire un premier point sur la situation des joueurs de l’OL. Sur les premiers matchs, les Lyonnais ont écopé de neuf cartons jaunes par les arbitres, sans oublier l’exclusion de Tyler Morton. Pour l’instant, le mauvais élève se nomme Abner, qui a écopé de deux avertissements face à Lens (0-1) et Marseille (1-0). Nous sommes encore loin de l’épée de Damoclès pour le Brésilien, qui est en plus actuellement blessé.

Six autres membres de l’effectif ont déjà été réprimandés une fois par les officiels : Adam Karabec, Pavel Šulc, Corentin Tolisso, Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Khalis Merah. Saël Kumbedi est le 8e, mais il ne figure plus dans le groupe après son départ à Wolfsburg. Pour l’instant, rien à craindre de ce côté-là du côté rhodanien. Il faudra évidemment toujours garder un œil sur ce détail qui peut avoir son importance.