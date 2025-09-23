L'OL et son histoire singulière avec les clubs néerlandais

Dans son histoire, l'OL a affronté quatre équipes néerlandaises. Avec un bilan favorable, mais surtout beaucoup de déconvenues en Europe.

Le déplacement aux Pays-Bas ne rappellera pas de bons souvenirs aux supporters de l'OL. Jeudi, il faudra toutefois bien se rendre à Utrecht, qui sera le premier adversaire des hommes de Paulo Fonseca en Ligue Europa. L'occasion de se remémorer ce (triste ?) lien qui peut exister entre les Néerlandais et les Rhodaniens.

Le plus douloureux évidemment restera cette double confrontation comptant pour les quarts de finale de la Ligue des champions 2005 contre le PSV Eindhoven. Pourtant, cet Olympique lyonnais était fort, et même s'il a concédé le nul 1-1 à domicile à l'aller, tout restait possible.

L'inoubliable "penalty sur Nilmar" à Eindhoven

Puis vient le fameux soir du fameux "Il y avait penalty sur Nilmar". Un nouveau nul (1-1) et au bout, une élimination cruelle aux tirs au but qui hante encore aujourd'hui le club septuple champion de France. L'année suivante, hasard du destin, les partenaires de Juninho se vengeront en gagnant deux fois en 8es de finale face à ce rival (0-1 et 4-0).

L'Ajax est l'autre grande écurie batave souvent croisée par l'OL. Six matchs ont opposé les Lyonnais et les Amstellodamois. Sur les cinq premiers, ces derniers ont remporté trois duels. Les deux confrontations en phase de poules de la C1 2002-2003 ont tourné en leur faveur (2-1 et 0-2).

La demi-finale perdue contre l'Ajax

Et comment oublier le 4 à 1 infligé au cours de la demi-finale aller de Ligue Europa en 2017 ? Au retour, les hommes de Bruno Genesio sont passés tout près de renverser le score, échouant à un petit but dans une ambiance folle à Décines (3-1). Il y a aussi les deux 0-0 en 2011, à nouveau en Ligue des champions.

Cette même année 2017, Alexandre Lacazette et ses coéquipiers n'avaient pas laissé la moindre chance à l'AZ Alkmaar en 16es de finale de la C3 (1-4 et 7-1). Mais le premier opposant néerlandais défié par l'OL restera pour toujours Heerenveen. Ancien club d'Amin Sarr, il avait affronté l'Olympique lyonnais à deux reprises en 2000, pour deux succès des Français 3 à 1 et 2 à 0.

Ce qui nous donne un total de sept victoires pour les Rhodaniens, pour trois revers et quatre nuls contre des équipes des Pays-Bas. Un historique sur le papier favorable, mais qui dans l'esprit, a laissé des traces, et pas en bien.