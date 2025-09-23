Actualités
Alexandre Lacazette lors d'OL - Ajax
Alexandre Lacazette lors d’OL – Ajax (AFP PHOTO / PHILIPPE DESMAZES)

L'OL et son histoire singulière avec les clubs néerlandais

  • par Gwendal Chabas

    • Dans son histoire, l'OL a affronté quatre équipes néerlandaises. Avec un bilan favorable, mais surtout beaucoup de déconvenues en Europe.

    Le déplacement aux Pays-Bas ne rappellera pas de bons souvenirs aux supporters de l'OL. Jeudi, il faudra toutefois bien se rendre à Utrecht, qui sera le premier adversaire des hommes de Paulo Fonseca en Ligue Europa. L'occasion de se remémorer ce (triste ?) lien qui peut exister entre les Néerlandais et les Rhodaniens.

    Le plus douloureux évidemment restera cette double confrontation comptant pour les quarts de finale de la Ligue des champions 2005 contre le PSV Eindhoven. Pourtant, cet Olympique lyonnais était fort, et même s'il a concédé le nul 1-1 à domicile à l'aller, tout restait possible.

    L'inoubliable "penalty sur Nilmar" à Eindhoven

    Puis vient le fameux soir du fameux "Il y avait penalty sur Nilmar". Un nouveau nul (1-1) et au bout, une élimination cruelle aux tirs au but qui hante encore aujourd'hui le club septuple champion de France. L'année suivante, hasard du destin, les partenaires de Juninho se vengeront en gagnant deux fois en 8es de finale face à ce rival (0-1 et 4-0).

    L'Ajax est l'autre grande écurie batave souvent croisée par l'OL. Six matchs ont opposé les Lyonnais et les Amstellodamois. Sur les cinq premiers, ces derniers ont remporté trois duels. Les deux confrontations en phase de poules de la C1 2002-2003 ont tourné en leur faveur (2-1 et 0-2).

    La demi-finale perdue contre l'Ajax

    Et comment oublier le 4 à 1 infligé au cours de la demi-finale aller de Ligue Europa en 2017 ? Au retour, les hommes de Bruno Genesio sont passés tout près de renverser le score, échouant à un petit but dans une ambiance folle à Décines (3-1). Il y a aussi les deux 0-0 en 2011, à nouveau en Ligue des champions.

    Cette même année 2017, Alexandre Lacazette et ses coéquipiers n'avaient pas laissé la moindre chance à l'AZ Alkmaar en 16es de finale de la C3 (1-4 et 7-1). Mais le premier opposant néerlandais défié par l'OL restera pour toujours Heerenveen. Ancien club d'Amin Sarr, il avait affronté l'Olympique lyonnais à deux reprises en 2000, pour deux succès des Français 3 à 1 et 2 à 0.

    Ce qui nous donne un total de sept victoires pour les Rhodaniens, pour trois revers et quatre nuls contre des équipes des Pays-Bas. Un historique sur le papier favorable, mais qui dans l'esprit, a laissé des traces, et pas en bien.

    à lire également
    Abner (OL) face à Strasbourg
    Ligue 1 : le point sur les avertissements des joueurs de l’OL

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Alexandre Lacazette lors d'OL - Ajax
    L'OL et son histoire singulière avec les clubs néerlandais 16:00
    Abner (OL) face à Strasbourg
    Ligue 1 : le point sur les avertissements des joueurs de l’OL 15:10
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Première Ligue : Lens - OL Lyonnes aura lieu le vendredi 3 octobre 14:20
    Peut-il y avoir un partenariat entre l'OL et le Mâcon 71 ? Les Mâconnais lancent un appel 13:30
    Melchie Dumornay joueuse de l'OL
    Ballon d'Or - OL Lyonnes : des places d'honneur pour Dumornay et Heaps 12:40
    John Textor avec son chapeau de cowboy lors d'OL - PSG
    Ballon d'Or : John Textor de retour en France... pour Botafogo 11:50
    Horațiu Feșnic, arbitre roumain
    Ligue Europa : des arbitres roumains pour Utrecht - OL 11:00
    Clinton Mata devant Amine Gouiri lors d'OM - OL
    Ligue 1 : l'OL est à nouveau l'unique meilleure défense 10:10
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca lors de FCSB - OL à Bucarest en Ligue Europa
    Avec la Ligue Europa, Paulo Fonseca retrouvera le banc 09:25
    Corentin Tolisso (OL) face à Manuel Ugarte (Manchester United)
    Ligue Europa : l'OL, un historique européen à respecter 08:40
    Eve Perisset a rejoint les Tigres de Monterrey
    Comme Le Sommer et Henry, Périsset (ex-OL) rebondit au Mexique 08:00
    Mathieu Vernice, arbitre de Ligue 1
    Lille - OL : Mathieu Vernice au sifflet 07:30
    De Carvalho, Molebe et Merah lors d'OL - Angers
    OL - Ligue Europa : faut-il laisser la place aux jeunes ? 22/09/25
    Les joueurs d'Utrecht à l'entraînement
    Ligue Europa : l’OL affrontera Utrecht pour la première fois de son histoire 22/09/25
    Orel Mangala et Benjamin André lors d'OL - Lille en Coupe de France
    Lille - OL : Genesio laisse planer le doute sur Perraud et André 22/09/25
    Le Ballon d'Or d'Ada Hegerberg
    L’OL présent au Ballon d’Or mais bredouille ? 22/09/25
    Nicolas Puydebois à l'entraînement de l'OL avant un match de Ligue des champions
    A Firminy, le match de gala avec des anciens Lyonnais annulé 22/09/25
    Bruno Guimarães suit toujours l'OL 22/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut