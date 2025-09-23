Actualités
Paulo Fonseca
Paulo Fonseca, entraîneur de l’OL (@OetL)

Ligue Europa : le programme de l'OL avant d'affronter Utrecht

  • par Gwendal Chabas

    • Un dernier entraînement à Décines avant d'aller aux Pays-Bas. Pour affronter Utrecht, jeudi, l'OL ne déroge pas à son programme habituel.

    C'est le retour des traditionnelles semaines à deux affiches pour l'OL. Ce jeudi, il entamera sa campagne de Ligue Europa, la deuxième consécutive après celle entre 2024-2025, achevée en quarts de finale. Fera-t-il mieux cette saison ? Ce serait en tout cas une belle performance. En attendant, pour entrer de plain-pied dans la compétition, il faudra se rendre aux Pays-Bas, à Utrecht.

    Première journée ce jeudi, à 21 heures. Avant cette affiche, les Lyonnais s'entraîneront une dernière fois du côté de Décines mercredi. Une séance prévue à 10 heures. Pas de journalistes pour ce rendez-vous, puisqu'elle aura lieu à huis clos.

    Conférence de presse de Fonseca à 19h30

    L'heure sera ensuite venue de prendre la direction de la ville néerlandaise pour ce premier voyage européen de l'exercice 2025-2026. Quant à la traditionnelle conférence de presse, elle aura lieu à 19h30 depuis Galgenwaard, le stade des Utrechtois.

    Un programme qui ne change pas par rapport aux habitudes prises sous Paolo Fonseca pour l'Olympique lyonnais. Après un bon début de championnat, l'OL s'apprête à entamer un tout nouveau virage dans sa saison.

    Alexandre Lacazette lors d'OL - Ajax
    L'OL et son histoire singulière avec les clubs néerlandais

    Paulo Fonseca
