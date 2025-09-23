Retrouvez votre émission hebdomadaire sur l'OL, Tant qu'il y aura des Gones, en podcast sur différentes plateformes.

Grosse semaine à venir pour l’OL, entre le retour de la Ligue Europa jeudi à Utrecht et le voyage à Lille dimanche après-midi. Avant ce calendrier chargé, il a eu la bonne idée, non sans mal, de battre Angers à domicile vendredi (1-0). Un but de Tanner Tessmann qui vient compléter le bon bilan lyonnais depuis le début de la saison (quatre succès en cinq journées). Un match débriefé dans Tant qu’il y aura des Gones lundi.

L’attaque, notamment, a été passée au crible en compagnie de nos deux consultants, Enzo Reale et Nicolas Puydebois. On sait que Paulo Fonseca et son staff auront du boulot à réaliser afin de permettre à l’équipe de bien tourner dans ce secteur de jeu. Une grande partie de la saison rhodanienne en dépendra sans doute, même si la défense est aujourd’hui bien au point.

Comment gérer l’effectif avant Lille ?

Ensuite, place à la Coupe d’Europe, avec ce déplacement aux Pays-Bas pour entamer la campagne européenne. Pour le club, c'est un premier test, avec un effectif forcément imparfait, et qui doit mener deux compétitions de front. Est-ce l’occasion de lancer les jeunes et des remplaçants, avant un rendez-vous important contre le LOSC ?

Enfin, TKYDG recevait deux invités ce 22 septembre, deux dirigeants du Mâcon 71. Nous avons accueilli sur le plateau Alain Griezmann, président, et son bras droit, Jean-Baptiste Triboulet. L’occasion d’évoquer l’équipe évoluant en National 3, et qui a changé de nom et d’organisation cet été.

