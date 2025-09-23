Actualités
TKYDG du 31 mars
TKYDG

OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 22 septembre en podcast 

  • par Gwendal Chabas

    • Retrouvez votre émission hebdomadaire sur l'OL, Tant qu'il y aura des Gones, en podcast sur différentes plateformes.

    Grosse semaine à venir pour l’OL, entre le retour de la Ligue Europa jeudi à Utrecht et le voyage à Lille dimanche après-midi. Avant ce calendrier chargé, il a eu la bonne idée, non sans mal, de battre Angers à domicile vendredi (1-0). Un but de Tanner Tessmann qui vient compléter le bon bilan lyonnais depuis le début de la saison (quatre succès en cinq journées). Un match débriefé dans Tant qu’il y aura des Gones lundi.

    L’attaque, notamment, a été passée au crible en compagnie de nos deux consultants, Enzo Reale et Nicolas Puydebois. On sait que Paulo Fonseca et son staff auront du boulot à réaliser afin de permettre à l’équipe de bien tourner dans ce secteur de jeu. Une grande partie de la saison rhodanienne en dépendra sans doute, même si la défense est aujourd’hui bien au point.

    Comment gérer l’effectif avant Lille ?

    Ensuite, place à la Coupe d’Europe, avec ce déplacement aux Pays-Bas pour entamer la campagne européenne. Pour le club, c'est un premier test, avec un effectif forcément imparfait, et qui doit mener deux compétitions de front. Est-ce l’occasion de lancer les jeunes et des remplaçants, avant un rendez-vous important contre le LOSC ?

    Enfin, TKYDG recevait deux invités ce 22 septembre, deux dirigeants du Mâcon 71. Nous avons accueilli sur le plateau Alain Griezmann, président, et son bras droit, Jean-Baptiste Triboulet. L’occasion d’évoquer l’équipe évoluant en National 3, et qui a changé de nom et d’organisation cet été. 

    Vous pouvez également écouter "Tant qu'il y aura des Gones" sur Ausha, Apple Podcast, Deezer, Podcast Addict, Amazon Music.

    à lire également
    L'équipe du Mâcon 71 en National 3
    OL - Médias : le Mâcon 71 invité de TKYDG ce lundi

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    TKYDG du 31 mars
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 22 septembre en podcast  17:35
    Paulo Fonseca
    Ligue Europa : le programme de l'OL avant d'affronter Utrecht 16:50
    Alexandre Lacazette lors d'OL - Ajax
    L'OL et son histoire singulière avec les clubs néerlandais 16:00
    Abner (OL) face à Strasbourg
    Ligue 1 : le point sur les avertissements des joueurs de l’OL 15:10
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Première Ligue : Lens - OL Lyonnes aura lieu le vendredi 3 octobre 14:20
    Peut-il y avoir un partenariat entre l'OL et le Mâcon 71 ? Les Mâconnais lancent un appel 13:30
    Melchie Dumornay joueuse de l'OL
    Ballon d'Or - OL Lyonnes : des places d'honneur pour Dumornay et Heaps 12:40
    John Textor avec son chapeau de cowboy lors d'OL - PSG
    Ballon d'Or : John Textor de retour en France... pour Botafogo 11:50
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Horațiu Feșnic, arbitre roumain
    Ligue Europa : des arbitres roumains pour Utrecht - OL 11:00
    Clinton Mata devant Amine Gouiri lors d'OM - OL
    Ligue 1 : l'OL est à nouveau l'unique meilleure défense 10:10
    Paulo Fonseca lors de FCSB - OL à Bucarest en Ligue Europa
    Avec la Ligue Europa, Paulo Fonseca retrouvera le banc 09:25
    Corentin Tolisso (OL) face à Manuel Ugarte (Manchester United)
    Ligue Europa : l'OL, un historique européen à respecter 08:40
    Eve Perisset a rejoint les Tigres de Monterrey
    Comme Le Sommer et Henry, Périsset (ex-OL) rebondit au Mexique 08:00
    Mathieu Vernice, arbitre de Ligue 1
    Lille - OL : Mathieu Vernice au sifflet 07:30
    De Carvalho, Molebe et Merah lors d'OL - Angers
    OL - Ligue Europa : faut-il laisser la place aux jeunes ? 22/09/25
    Les joueurs d'Utrecht à l'entraînement
    Ligue Europa : l’OL affrontera Utrecht pour la première fois de son histoire 22/09/25
    Orel Mangala et Benjamin André lors d'OL - Lille en Coupe de France
    Lille - OL : Genesio laisse planer le doute sur Perraud et André 22/09/25
    Le Ballon d'Or d'Ada Hegerberg
    L’OL présent au Ballon d’Or mais bredouille ? 22/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut