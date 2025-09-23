Au lieu de dix, la trêve internationale s’étirera sur seize jours entre septembre et octobre 2026. Objectif de la FIFA, rassembler les deux coupures du début de saison.

Elle arrive très vite et vient finalement couper la dynamique du début de championnat. Chaque année, la première trêve internationale intervient après seulement trois journées de compétition, au début de septembre. Et rebelote en octobre. En 2025, les nations seront sur le devant de la scène du 6 au 14.

Mais cela va changer en 2026. Les deux périodes du début d’exercice seront “fusionnées” comme l’indique le calendrier de la FIFA. Dans un an, le premier interlude international aura lieu entre le 21 septembre et le 6 octobre, soit sur 16 jours complets, contre 9 ou 10 habituellement. Une seule pause donc pour les trois premiers mois de Ligue 1 en 2026-2027, mais plus étendue. En novembre, la trêve sera de retour “normalement”, du 9 au 17.

Quatre rencontres par pays maximum

Sur cette grosse quinzaine, entre septembre et octobre 2026, les sélections pourront disputer au maximum quatre rencontres, contre deux habituellement. Ce qui n’exclura pas les risques de blessures. L’attente sera également un peu plus longue avant de retrouver l’OL, le prix à payer sans doute pour en profiter plus longtemps par ailleurs.