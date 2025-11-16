Actualités
OL - Médias : pas de Tant qu'il y aura des Gones lundi

  • par Gwendal Chabas

    • En cette période de trêve, Tant qu'il y aura des Gones fait une pause lundi 17 novembre. Retour en plateau le 24 novembre prochain.

    En début de semaine, l'équipe de Tant qu'il y aura des Gones était revenu en longueur sur la défaite de l'OL contre le Paris Saint-Germain (2-3). Avec un angle sur l'arbitrage tout d'abord, puis plus sur le jeu et la partition courageuse livrée malgré les absences.

    Il s'agissait de la dernière affiche pour les Lyonnais avant la trêve internationale qui nous occupera jusqu'à vendredi prochain. Cette date correspondra à la conférence de presse de Paulo Fonseca. Un bon moyen de se lancer dans la 13e journée de Ligue 1 qui verra les Rhodaniens se rendre à Auxerre. Un match programmé le dimanche à 15 heures.

    Retour sur le match à Auxerre

    En attendant, votre émission TKYDG prend une petite pause pour respecter la coupure. Pas de nouvel opus lundi à 19 heures comme vous en avez l'habitude. Razik Brikh, Nicolas Puydebois et toute la bande reviendront le lundi 24 novembre pour évoquer la partie en Bourgogne.

    Avant de nous retrouver, vous pouvez profiter de la rediffusion sur notre chaîne YouTube, ou bien en podcast, avec l'ensemble des numéros parus depuis le début de la saison.

