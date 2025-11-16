À Auxerre, l'OL affrontera la moins bonne attaque de Ligue 1

En grande difficulté actuellement, Auxerre ne peut pas miser sur ses offensifs. Le futur adversaire de l'OL a la moins bonne attaque de Ligue 1 après 12 journées.

Le staff de l'OL a sans doute déjà vu cette statistique. Si l'Olympique lyonnais connu une baisse de ses performances défensives ces dernières semaines, son futur adversaire est lui en panne offensivement. Dimanche 23 novembre, il se rendra à Auxerre pour défier la moins bonne attaque du championnat, et d'assez loin.

Avec seulement sept réalisations en douze journées, l'AJA ne parvient pas à concrétiser ses quelques occasions. Seul Angers se rapproche un peu de ce chiffre avec dix buts marqués. Une donnée qui explique en grande partie la place des Bourguignons, présentement derniers de Ligue 1.

Trois buteurs pour Auxerre

Lassine Sinayoko est certes le meilleur artificier de cette formation (trois réalisations), mais il est muet depuis le 19 octobre après un départ en fanfare. Et derrière, c'est le désert ou presque avec Danny Namaso (deux) et Francisco Sierralta (un), plus un but contre-son-camp. Trois buteurs, cela fait peu évidemment après un tiers de la saison.

Néanmoins, l'OL sait qu'il devra se méfier du possible réveil auxerrois. Dans son stade de l'Abbé-Deschamps, l'équipe de Christophe Pélissier entend bien se relancer face aux Rhodaniens. Pour les coéquipiers de Moussa Niakhaté aussi, il est question de retrouver le chemin de la victoire. Entre deux clubs pas au mieux de leur forme, l'affrontement vaudra déjà très cher.