Dominik Greif lors de Lille - OL.
Dominik Greif lors de Lille – OL. (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

OL : une solidité à retrouver

  • par Gwendal Chabas

    • Avec 12 buts encaissés sur ses 7 dernières rencontres, l'OL a perdu la solidité défensive qui le soulageait en début de saison. Ce qui explique en partie son faible bilan récent.

    Jusqu'ici, rien de répréhensible pour l'OL qui est plus ou moins où l'attendaient les observateurs les plus optimistes. Il fait peut-être même mieux que les prévisions avec sa 7e place après 12 journées. Avec 20 points au compteur, les coéquipiers de Corentin Tolisso restent au compteur du top 4, à deux longueurs.

    Mais ce classement aurait pu être encore plus probant sans les défaites concédées dans les ultimes secondes contre Rennes (3-1), Toulouse (1-2) et le PSG (2-3). Autres contrariétés, tous ces buts encaissés depuis le retour de la précédente trêve internationale mi-octobre.

    5 buts en 9 matchs pour 7 en 12 rencontres

    Ainsi, sur ses 7 dernières sorties, championnat et Ligue Europa inclus, l'Olympique lyonnais a concédé 12 réalisations. Auparavant, il se montrait davantage solide, avec seulement 5 ballons au fond de ses filets en 9 confrontations. Forcément, la différence est grande au tableau d'affichage. On se rappelle par exemple du 3-3 contre le Paris FC, du 3-2 à Nice, voire du revers 3-2 face au Paris Saint-Germain.

    Au niveau des clean-sheet, les hommes de Paulo Fonseca en ont réalisé deux depuis le 18 octobre, contre sept toutes compétitions sur leurs neuf premières sorties de 2025-2026. Tout cela se ressent dans les résultats, bien qu'il n'y ait pas que cette solidité qui fasse défaut.

    Strasbourg et Brest, des exemples à suivre

    Avant d'aller à Auxerre dimanche 23 novembre (15 heures), les Rhodaniens ont enchaîné quatre parties sans le moindre succès en Ligue 1 et en Ligue Europa. Mais les prestations contre Strasbourg (2-1) ou encore Brest (0-0) nous montrent que l'OL a encore cette capacité à museler l'adversaire. Encore faudra-t-il l'appliquer dans les semaines à venir dans un calendrier a priori favorable.

