Les joueurs de l'OL après le but d'Ainsley Maitland-Niles contre le PSG
Les joueurs de l'OL après le but d'Ainsley Maitland-Niles contre le PSG (Photo by Jean-Philippe KSIAZEK / AFP)

Après la trêve, l’OL a un dernier mois à bien gérer

  • par David Hernandez

    • Dans le dur au niveau comptable, l’OL a encore sept matchs à disputer avant la trêve internationale. Autant de rendez-vous abordables sur le papier, mais qu’il ne faudra pas prendre à la légère.

    Deux points sur neuf possibles. Le bilan des dernières sorties en Ligue 1 est loin d’être emballant pour l’OL. Pourtant avec le Paris FC et Brest au programme, il n’aurait pas été choquant d’imaginer la formation lyonnaise avec quelques points supplémentaires. C’est en substance ce qui aurait dû arriver. Il aurait fallu que les joueurs de Paulo Fonseca ne craquent dans la capitale après avoir mené 3-0. Entre ce nul et la perte d’un point contre le PSG dimanche soir, c’est un peu le temps des regrets à Décines. Mais l’heure n’est plus à se morfondre, et plutôt à voir ce qui arrive. "On est encore dans le bon wagon, souligne Nicolas Puydebois dans 'Tant qu'il y aura des Gones'. Une victoire et tu te retrouves quatrième à portée de fusil. Avec l'effectif qu'on a, les blessures et les expulsions du monde, Fonseca tire la quintessence de son groupe." Si la trêve internationale a dispatché le groupe lyonnais sur l’ensemble du globe, le retour de la Ligue 1 est prévu pour le dimanche 23 novembre (15h) à Auxerre.

    Un calendrier pour remonter au classement

    Un premier rendez-vous qui en appelle six autres d’ici à la trêve hivernale. Entre championnat, Ligue Europa et entrée en lice en Coupe de France, le menu s’annonce copieux. L’OL n’a surtout plus le droit de laisser des points en route. "On se doit de reprendre une dynamique positive après la trêve", poursuit notre consultant. Solides contre les gros malgré la défaite dimanche dernier, les coéquipiers de Corentin Tolisso doivent maintenir ce niveau d’exigence même face aux "petits".

    Contre Toulouse ou encore le Paris FC, l’OL a perdu des points bêtes. Avec l’AJA, Nantes (16e), Lorient (17e) et Le Havre (12e), l’adversité est plus qu’abordable sur le papier. Il faudra ainsi faire le plein de points, comme en Ligue Europa. Après avoir "lâché" le match contre le Real Betis, le Maccabi Tel Aviv (34e) et Go Ahead Eagle (21e) doivent servir à assurer une place dans le top 8 européen. Un mois, un dernier coup de collier avant de se projeter sur 2026 avec les mouvements qui pourraient arriver avec le mercato hivernal, mais aussi les retours de blessure de certains. Avec l'espoir d'un OL nouveau pour cette nouvelle année ?

