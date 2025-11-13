Actualités
Yassin Fekir lors de sa signature au Betis Séville
Yassin Fekir lors de sa signature au Betis Séville

Yassin Fekir (ex-OL) a rebondi au GOAL FC

  • par David Hernandez

    • Sans club depuis son départ du Real Betis, Yassin Fekir est revenu dans la région lyonnaise. L’ancien joueur de l’OL a rebondi au GOAL FC avec un premier match le week-end dernier contre Saint-Priest.

    Jeudi dernier, dans l’antre de la Cartuja, les maillots floqués Fekir étaient nombreux. Les supporters du Real Betis n’ont pas oublié le passage de Nabil, devenu une icône du club sévillan. La marque laissée par son frère Yassin n’est pas du tout la même et pour cause. Débarqué dans les valises de son champion du monde de frère, Yassin Fekir a dû vivre dans l’ombre après avoir fait ses débuts en pro à l’OL (3 matchs). Aucun match disputé en Liga avec le Real Betis, mais 72 avec la réserve. À côté, des prêts peu concluants dans des divisions inférieures en Espagne.

    À la relance dans la région lyonnaise

    Sans club depuis janvier 2025, le joueur offensif n’a pas rejoint les Émirats arabes unis comme son frère ainé. Il est plutôt revenu à la maison, dans l’espoir de relancer sa carrière à 28 ans. Après s’être maintenu en forme pendant quelques mois, Yassin Fekir a convaincu les dirigeants du GOAL FC, dont Enzo Reale coordinateur technique, de lui laisser une chance en National 2. Les débuts ont été prometteurs samedi dernier pour le derby contre l’AS Saint-Priest. Pour sa première avec les GOALois, Fekir a joué 20 minutes, suffisantes pour offrir le but de la victoire à Ayoub Meftahi dans le temps additionnel du match.

    à lire également
    Ruben Kluivert face à Khvicha Kvaratskhelia lors d'OL - PSG
    Ligue 1 : face au PSG, l'OL a couru, beaucoup couru

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Yassin Fekir lors de sa signature au Betis Séville
    Yassin Fekir (ex-OL) a rebondi au GOAL FC 18:30
    Ruben Kluivert lors d'OL - RB Salzbourg
    OL : Niakhaté appelle à soutenir Kluivert 17:40
    Téo Barisic avant Real Betis -OL
    OL - International : Barisic, Meyo et Karabec sur le pont 16:51
    Ruben Kluivert face à Khvicha Kvaratskhelia lors d'OL - PSG
    Ligue 1 : face au PSG, l'OL a couru, beaucoup couru 16:00
    Breyton Fougeu lors de l'amical entre la réserve de l'OL et Gueugnon
    Mercato : formé à l’OL, Breyton Fougeu rebondit à Guingamp 15:10
    Arsen Zakharyan avec la sélection russe
    OL - Mercato : un intérêt pour un joueur de la Real Sociedad ? 14:20
    Rayan Cherki en discussions avec Laurent Blanc lors de Troyes - OL
    Ex-OL : Blanc souligne une constance désormais chez Cherki 13:30
    Le joueur de l'OL Pavel Sulc avec la République tchèque
    Touché avec l’OL, Sulc a logiquement fait une croix sur la Tchéquie 12:40
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Wendie Renard sur son penalty lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
    Renard (OL Lyonnes) centenaire en Ligue des champions 11:50
    Endrick, attaquant du Real Madrid
    Mercato : deux clauses dans le prêt d’Endrick à l’OL ? 11:00
    Khalis Merah sous le maillot de la France
    Equipe de France U19 : Molebe et Merah (OL) lancent bien leur qualification 10:15
    Tony Parker, président de l'ASVEL
    L’OL et l’ASVEL de nouveau en affaires ? Parker ne ferme pas la porte 09:30
    La joie des joueuses de l'OL Lyonnes contre St Pölten
    Ligue des champions : OL Lyonnes continue son sans-faute 08:45
    Afonso Moreira célébrant son but lors d'OL - Strasbourg
    OL : Moreira, la belle surprise que personne n’attendait 07:59
    Georges Mikautadze, Nicolas Tagliafico, Tyler Morton et Pavel Sulc à l'entraînement de l'OL
    OL - Ligue 1 : un match ferme pour Tagliafico et Morton 07:30
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 10 novembre en podcast  12/11/25
    Clinton Mata lors d'OL - Strasbourg
    Discipline - Ligue 1 : le point sur la situation des joueurs de l'OL 12/11/25
    Ligue 1 : à quel point la baisse des droits TV impacte l'OL 12/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut