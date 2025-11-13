Yassin Fekir (ex-OL) a rebondi au GOAL FC

Sans club depuis son départ du Real Betis, Yassin Fekir est revenu dans la région lyonnaise. L’ancien joueur de l’OL a rebondi au GOAL FC avec un premier match le week-end dernier contre Saint-Priest.

Jeudi dernier, dans l’antre de la Cartuja, les maillots floqués Fekir étaient nombreux. Les supporters du Real Betis n’ont pas oublié le passage de Nabil, devenu une icône du club sévillan. La marque laissée par son frère Yassin n’est pas du tout la même et pour cause. Débarqué dans les valises de son champion du monde de frère, Yassin Fekir a dû vivre dans l’ombre après avoir fait ses débuts en pro à l’OL (3 matchs). Aucun match disputé en Liga avec le Real Betis, mais 72 avec la réserve. À côté, des prêts peu concluants dans des divisions inférieures en Espagne.

À la relance dans la région lyonnaise

Sans club depuis janvier 2025, le joueur offensif n’a pas rejoint les Émirats arabes unis comme son frère ainé. Il est plutôt revenu à la maison, dans l’espoir de relancer sa carrière à 28 ans. Après s’être maintenu en forme pendant quelques mois, Yassin Fekir a convaincu les dirigeants du GOAL FC, dont Enzo Reale coordinateur technique, de lui laisser une chance en National 2. Les débuts ont été prometteurs samedi dernier pour le derby contre l’AS Saint-Priest. Pour sa première avec les GOALois, Fekir a joué 20 minutes, suffisantes pour offrir le but de la victoire à Ayoub Meftahi dans le temps additionnel du match.