OL : Niakhaté appelle à soutenir Kluivert

En difficulté sur le début de saison, Ruben Kluivert a plutôt bien tenu contre le PSG dimanche dernier. En bon vice-capitaine, Moussa Niakhaté appelle à faire preuve de patience avec le défenseur de l’OL.

Durant l’été, l’OL n’a pas forcément fait des folies sur le marché des transferts. Toutefois, malgré des indemnités loin de celles des dernières années, certaines arrivées peuvent faire grincer des dents. C’est notamment le cas de Ruben Kluivert. Débarqué en provenance de Casa Pia au Portugal, le Néerlandais a coûté la bagatelle de quatre millions d’euros à l’OL. Une certaine somme pour un joueur qui n’a pas de référence et qui est attendu comme un remplaçant. Alors logiquement, les prestations en deçà du défenseur ont commencé à provoquer quelques critiques chez les supporters.

"Il est à l'écoute"

Bien mieux dans son match contre le Real Betis, Ruben Kluivert a enchaîné une deuxième titularisation surprise contre le PSG, trois jours plus tard. Cette fois comme latéral droit, de quoi donner quelques sueurs froides aux 58 000 spectateurs au Parc OL. Finalement, l’ancien d’Utrecht a livré une prestation plutôt solide face à Khvicha Kvaratskhelia. Le déclic qu’il fallait ? Moussa Niakhaté l’espère. Dans une prise de parole sur ses réseaux sociaux, le Sénégalais a pris la défense de son coéquipier. "Il faut le soutenir. Il a fait un bon match contre le PSG. Il est à l'écoute, c'est un bon gars. Il va continuer comme ça. Cette année, on a des joueurs qui se donnent pour le club." Un collectif à toute épreuve pour atteindre les objectifs en fin de saison ?