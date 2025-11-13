Actualités
Ruben Kluivert lors d'OL - RB Salzbourg
Ruben Kluivert lors d’OL – RB Salzbourg (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : Niakhaté appelle à soutenir Kluivert

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • En difficulté sur le début de saison, Ruben Kluivert a plutôt bien tenu contre le PSG dimanche dernier. En bon vice-capitaine, Moussa Niakhaté appelle à faire preuve de patience avec le défenseur de l’OL.

    Durant l’été, l’OL n’a pas forcément fait des folies sur le marché des transferts. Toutefois, malgré des indemnités loin de celles des dernières années, certaines arrivées peuvent faire grincer des dents. C’est notamment le cas de Ruben Kluivert. Débarqué en provenance de Casa Pia au Portugal, le Néerlandais a coûté la bagatelle de quatre millions d’euros à l’OL. Une certaine somme pour un joueur qui n’a pas de référence et qui est attendu comme un remplaçant. Alors logiquement, les prestations en deçà du défenseur ont commencé à provoquer quelques critiques chez les supporters.

    "Il est à l'écoute"

    Bien mieux dans son match contre le Real Betis, Ruben Kluivert a enchaîné une deuxième titularisation surprise contre le PSG, trois jours plus tard. Cette fois comme latéral droit, de quoi donner quelques sueurs froides aux 58 000 spectateurs au Parc OL. Finalement, l’ancien d’Utrecht a livré une prestation plutôt solide face à Khvicha Kvaratskhelia. Le déclic qu’il fallait ? Moussa Niakhaté l’espère. Dans une prise de parole sur ses réseaux sociaux, le Sénégalais a pris la défense de son coéquipier. "Il faut le soutenir. Il a fait un bon match contre le PSG. Il est à l'écoute, c'est un bon gars. Il va continuer comme ça. Cette année, on a des joueurs qui se donnent pour le club." Un collectif à toute épreuve pour atteindre les objectifs en fin de saison ? 

    à lire également
    Téo Barisic avant Real Betis -OL
    OL - International : Barisic, Meyo et Karabec sur le pont
    2 commentaires
    1. Avatar
      Coucou - jeu 13 Nov 25 à 17 h 57

      Depuis des années, s'il y a bien une équipe de l'OL qui se bat et donne tout sur le terrain, c'est celle de cette année. Nos joueurs nous rendent fier, je les soutiens à 100%.

      Signaler
    2. Juni38
      Juni38 - jeu 13 Nov 25 à 18 h 04

      L'année dernière on n'avait donc pas des joueurs qui se donnaient entièrement pour le club.
      Mais le fusible c'était pierre Sage et il a sauté.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Yassin Fekir lors de sa signature au Betis Séville
    Yassin Fekir (ex-OL) a rebondi au GOAL FC 18:30
    Ruben Kluivert lors d'OL - RB Salzbourg
    OL : Niakhaté appelle à soutenir Kluivert 17:40
    Téo Barisic avant Real Betis -OL
    OL - International : Barisic, Meyo et Karabec sur le pont 16:51
    Ruben Kluivert face à Khvicha Kvaratskhelia lors d'OL - PSG
    Ligue 1 : face au PSG, l'OL a couru, beaucoup couru 16:00
    Breyton Fougeu lors de l'amical entre la réserve de l'OL et Gueugnon
    Mercato : formé à l’OL, Breyton Fougeu rebondit à Guingamp 15:10
    Arsen Zakharyan avec la sélection russe
    OL - Mercato : un intérêt pour un joueur de la Real Sociedad ? 14:20
    Rayan Cherki en discussions avec Laurent Blanc lors de Troyes - OL
    Ex-OL : Blanc souligne une constance désormais chez Cherki 13:30
    Le joueur de l'OL Pavel Sulc avec la République tchèque
    Touché avec l’OL, Sulc a logiquement fait une croix sur la Tchéquie 12:40
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Wendie Renard sur son penalty lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
    Renard (OL Lyonnes) centenaire en Ligue des champions 11:50
    Endrick, attaquant du Real Madrid
    Mercato : deux clauses dans le prêt d’Endrick à l’OL ? 11:00
    Khalis Merah sous le maillot de la France
    Equipe de France U19 : Molebe et Merah (OL) lancent bien leur qualification 10:15
    Tony Parker, président de l'ASVEL
    L’OL et l’ASVEL de nouveau en affaires ? Parker ne ferme pas la porte 09:30
    La joie des joueuses de l'OL Lyonnes contre St Pölten
    Ligue des champions : OL Lyonnes continue son sans-faute 08:45
    Afonso Moreira célébrant son but lors d'OL - Strasbourg
    OL : Moreira, la belle surprise que personne n’attendait 07:59
    Georges Mikautadze, Nicolas Tagliafico, Tyler Morton et Pavel Sulc à l'entraînement de l'OL
    OL - Ligue 1 : un match ferme pour Tagliafico et Morton 07:30
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 10 novembre en podcast  12/11/25
    Clinton Mata lors d'OL - Strasbourg
    Discipline - Ligue 1 : le point sur la situation des joueurs de l'OL 12/11/25
    Ligue 1 : à quel point la baisse des droits TV impacte l'OL 12/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut