OL - International : Barisic, Meyo et Karabec sur le pont

Ce jeudi, trois joueurs de l’OL lancent leur trêve internationale. Téo Barisic est titulaire avec les Espoirs croates pour les qualifications à l’Euro U21. Bryan Meyo joue son avenir à la Coupe du monde 2026 avec le Gabon.

Après Enzo Molebe et Khalis Merah mercredi, le programme des internationaux de l’OL va s’intensifier dans les prochains jours. Ce jeudi, ils seront trois à être sur le pont avec des objectifs différents. À 17h, Téo Barisic lancera les hostilités avec les Espoirs de la Croatie. Actuellement deuxièmes du groupe H, les Croates visent une qualification directe pour l’Euro durant l’été. Ce jeudi, les joueurs d’Ivica Olic affrontent la Lituanie, dernière avec un seul point en trois matchs. Pour l’occasion, le sélectionneur a choisi de faire encore confiance à Barisic, en l’alignant à droite de sa défense.

Parcours du combattant pour le Gabon

De match à enjeu, il en sera également question pour Bryan Meyo. L’attaquant de la réserve lyonnaise a une nouvelle fois été retenu avec les A du Gabon. Avec un défi de taille. Deuxièmes de leur poule, les Gabonais doivent donc passer par un long barrage pour espérer voir la Coupe du monde 2026. Cela commence par la demi-finale contre le Nigéria avant de potentiellement affronter le Cameroun ou la République démocratique du Congo en finale africaine. Aura lieu ensuite un autre match contre une nation d’une autre confédération. Enfin, à 18h, Adam Karabec est titulaire avec la Tchéquie pour un amical contre Saint-Marin.