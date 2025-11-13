Actualités
Ruben Kluivert face à Khvicha Kvaratskhelia lors d'OL - PSG
Ruben Kluivert face à Khvicha Kvaratskhelia lors d’OL – PSG (Photo by Jean-Philippe KSIAZEK / AFP)

Ligue 1 : face au PSG, l'OL a couru, beaucoup couru

  • par Gwendal Chabas

    • Privé de ballon contre le PSG, l'OL a été contraint de courir après. Lors de ce match, il a battu le record de la plus grande distance parcourue par une équipe lors d'un match de Ligue 1 en 2025-2026.

    Ce que l'on a constaté sur le terrain se vérifie dans les statistiques. Contre le Paris Saint-Germain (2-3), l'OL n'a pas eu le contrôle de la balle, ce qui peut sembler logique au vu des forces en présence dans les deux camps. Mais avec 28 % de possession, il a connu son plus faible total de la saison. Forcément, cela a obligé les coéquipiers de Nicolas Tagliafico à énormément courir et à s'employer physiquement.

    Ils ont ainsi signé un "record" sur ce premier tiers d'exercice 2025-2026. Avec 120,5 kilomètres parcourus au cours de cette rencontre, les Lyonnais ont dépassé les Angevins. Le SCO détenait auparavant la meilleure performance avec 120,2 km contre Marseille le 29 octobre.

    Tyler Morton le marathonien

    Une prestation illustrée notamment par Tyler Morton. Passeur décisif sur le deuxième but signé Ainsley Maitland-Niles, l'Anglais a avalé 12,81 km face aux Parisiens. Il s'agit de sa plus longue distance en 2025-2026. Ce qui n'est pas étonnant puisqu'il est le premier dans ce domaine du côté de l'OL (127,3 km, 7e en Ligue 1). Derrière, nous avons Tanner Tessmann (12,19 km contre le PSG), sachant que sept Rhodaniens ont couru davantage de 10,7 km.

    Après cette affiche, le club septuple champion de France (2002-2008) remonte en 5e position des équipes couvrant le plus de kilomètres. Il arrive derrière Angers, Lille, Strasbourg et Nice, mais devant Lens, qui recule d'un rang. Une donnée à mettre en corrélation avec les 53 % de possession moyenne (6es) et les 7840 sprints à haute intensité (8es) des partenaires de Corentin Tolisso sur les 12 premières sorties de la saison.

