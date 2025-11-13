Mercato : formé à l’OL, Breyton Fougeu rebondit à Guingamp

Passé par le centre de formation de l’OL et vainqueur de la Coupe Gambardella, Breyton Fougeu est de retour en France. L’ailier, libre depuis son départ de Turquie, a signé à Guingamp pour évoluer avec la réserve.

L’expérience turque a tourné court pour Breyton Fougeu. En janvier 2024, le joueur offensif choisissait de quitter l’OL et son académie à six mois de la fin de son contrat stagiaire. Il partait tenter l’aventure professionnelle du côté d’Adana Demirspor. Seulement, après 15 matchs dans la Super Lig, le vainqueur de la Coupe Gambardella 2022, et un contrat qui courait jusqu’en juin 2026, Fougeu a été laissé libre. À la recherche d’un nouveau challenge, le natif de Tremblay va se refaire une santé en Bretagne.

Un contrat amateur en Bretagne

Il s’est en effet engagé avec l’En Avant Guingamp sous la forme d’un contrat amateur. Un petit retour en arrière pour le joueur formé à l’OL Académie après avoir goûté au monde professionnel. Mis à l’essai en septembre par le club breton comme avancé par Le Télégramme, Breyton Fougeu a convaincu la direction de le faire signer pour évoluer avec la réserve de l’EAG. Et qui sait, peut-être qu’une ouverture en Ligue 2 se fera dans les mois à venir.