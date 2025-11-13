Actualités
Arsen Zakharyan avec la sélection russe
Arsen Zakharyan avec la sélection russe (Photo by Mike Kireev / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

OL - Mercato : un intérêt pour un joueur de la Real Sociedad ?

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • En attendant de savoir s’il passera à l’action, l’OL aurait pris des contacts avec l’entourage d’Arsen Zakharyan. Le joueur russe évolue à la Real Sociedad depuis 2023.

    Dans un peu plus de quinze jours, l’OL passera devant la DNCG pour son examen de mi-saison. Après avoir réussi à réduire sa masse salariale et obtenu une balance de transfert positive, le club lyonnais est pourtant loin d’avoir réglé tous ses problèmes. Néanmoins, il veut montrer patte blanche au gendarme financier pour, pourquoi pas, être un peu plus libre en janvier prochain. Cela ne voudra pas pour autant dire que l’OL dépensera à tout va. Michael Gerlinger a rappelé la situation financière complexe entre Rhône et Saône, avec des départs à prévoir cet hiver. Mais, il faudra également se montrer actif pour renforcer un effectif limité en nombre.

    Seulement onze matchs depuis 18 mois

    Le nom qui revient avec le plus d’attention reste bien évidemment Endrick, mais une deuxième piste viendrait aussi de Liga. D’après SportExpress, l’OL surveillerait la situation d’Arsen Zakharyan à la Real Sociedad. Une information confirmée par l’entourage du joueur russe. "Il y a un intérêt, certes, mais rien de concret. Bien sûr, l’intérêt de Lyon est le bienvenu, mais Arsen n’y prête pas attention pour le moment, et il a bien raison. Il se concentre uniquement sur le prochain match du championnat, le travail acharné à l’entraînement et, bien sûr, l’obtention d’une place de titulaire." À 22 ans, l’international russe évolue en Liga depuis 2023, mais n’a joué que sept matchs dans cet exercice, après une dernière saison presque blanche (4 matchs) à cause de problèmes au tendon.

    4 commentaires
    1. OLsan
      OLsan - jeu 13 Nov 25 à 14 h 25

      C'est fort… l'article ne nous apprend même pas à quel poste évolue ce joueur… on est obligé d'aller chercher l'info ailleurs !

      Il est milieu offensif, selon transfermarket.fr

    2. Avatar
      Poupette38 - jeu 13 Nov 25 à 14 h 57

      La Real Sociedad l'a recruté 13M, actuellement sa valeur marchande est estimée à 7, 5M, il a un contrat qui court jusqu'en 2029, mais il ne joue pratiquement pas, pourquoi ?
      Un prêt, pourquoi pas 🤔
      On sort à peine du mercato d'été, ce n'est pas encore le moment du mercato d'hiver mais les rumeurs vont bon train, on n'a pas fini .

    3. Avatar
      lekinslayer - jeu 13 Nov 25 à 14 h 58

      Je vois pas bien l'intéret. Avec les retours de Nuamah et de Mangala on va avoir largement suffisamment de joueurs pour les 6 postes entre le milieu et l'attaque

    4. OL-91
      OL-91 - jeu 13 Nov 25 à 15 h 39

      Oui, l'intérêt ? Nous avons déjà Guezzal et Hateboer.

