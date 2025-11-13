OL - Mercato : un intérêt pour un joueur de la Real Sociedad ?

En attendant de savoir s’il passera à l’action, l’OL aurait pris des contacts avec l’entourage d’Arsen Zakharyan. Le joueur russe évolue à la Real Sociedad depuis 2023.

Dans un peu plus de quinze jours, l’OL passera devant la DNCG pour son examen de mi-saison. Après avoir réussi à réduire sa masse salariale et obtenu une balance de transfert positive, le club lyonnais est pourtant loin d’avoir réglé tous ses problèmes. Néanmoins, il veut montrer patte blanche au gendarme financier pour, pourquoi pas, être un peu plus libre en janvier prochain. Cela ne voudra pas pour autant dire que l’OL dépensera à tout va. Michael Gerlinger a rappelé la situation financière complexe entre Rhône et Saône, avec des départs à prévoir cet hiver. Mais, il faudra également se montrer actif pour renforcer un effectif limité en nombre.

Seulement onze matchs depuis 18 mois

Le nom qui revient avec le plus d’attention reste bien évidemment Endrick, mais une deuxième piste viendrait aussi de Liga. D’après SportExpress, l’OL surveillerait la situation d’Arsen Zakharyan à la Real Sociedad. Une information confirmée par l’entourage du joueur russe. "Il y a un intérêt, certes, mais rien de concret. Bien sûr, l’intérêt de Lyon est le bienvenu, mais Arsen n’y prête pas attention pour le moment, et il a bien raison. Il se concentre uniquement sur le prochain match du championnat, le travail acharné à l’entraînement et, bien sûr, l’obtention d’une place de titulaire." À 22 ans, l’international russe évolue en Liga depuis 2023, mais n’a joué que sept matchs dans cet exercice, après une dernière saison presque blanche (4 matchs) à cause de problèmes au tendon.