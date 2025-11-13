Actualités
Endrick, attaquant du Real Madrid
Endrick, attaquant du Real Madrid

Mercato : deux clauses dans le prêt d’Endrick à l’OL ?

  • par David Hernandez

    • Annoncé comme première recrue de l’hiver à l’OL, Endrick est encore loin d’être arrivé. Le club lyonnais et le Real Madrid continueraient de négocier, notamment autour de deux clubs que souhaiterait le club madrilène.

    Le mercato débute dans un peu plus d’un mois et demi et pourtant, cela fait déjà beaucoup parler à l’OL. En cause, l’intérêt plus que prononcé pour Endrick et la volonté de ce dernier de rejoindre la capitale des Gaules. Un accord aussi rapide excite autant qu’il interroge car l’information arrive peut-être un peu trop vite. Toutefois, il existe bien des négociations entre le club lyonnais et le Real Madrid pour une arrivée hivernale au 1er janvier 2026. À la recherche d’un attaquant, Paulo Fonseca aurait ainsi rapidement son nouveau joueur à disposition alors que la Ligue 1 reprendra dès le 3 janvier avec un déplacement à Monaco.

    À peine arrivé, déjà reparti ?

    Cependant, si la plupart des voyants semblent au vert, tout est encore loin d’être conclu entre les différentes parties et notamment les deux clubs. D’après Canal Plus, des points divergent dans le dossier Endrick. La base de l’accord sera un prêt de six mois, mais le Real Madrid voudrait imposer un malus si l’attaquant ne joue pas assez sur la deuxième partie de saison. Surtout, le club madrilène voudrait assurer ses arrières, en cas de pépins physiques d’un de ses éléments offensifs en janvier. Une clause de retour serait ainsi un gros point de discorde à l’instant T. Mais, comme dit plus haut, le mercato hivernal est encore loin et Michael Gerlinger a rappelé que l’OL ne fera pas n’importe quoi sur ce marché de mi-saison.

    Khalis Merah sous le maillot de la France
    Equipe de France U19 : Molebe et Merah (OL) lancent bien leur qualification

