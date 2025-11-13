Renard (OL Lyonnes) centenaire en Ligue des champions

En disposant facilement de Wolfsburg, l’OL Lyonnes a offert un joli cadeau à Wendie Renard. Buteuse sur penalty, la capitaine a signé sa 100e victoire en Ligue des champions.

À 35 ans, elle n’est plus à présenter. Présente au club depuis bientôt deux décennies, Wendie Renard a tout connu et tout gagné avec l’OL Lyonnes. Si, avec ses 69 buts dans la compétition, Ada Hegerberg pourrait être la "grande dame" de la Ligue des champions, la Norvégienne laisse cet honneur à sa capitaine. Il faut dire que la défenseuse continue d’écrire chaque jour un peu plus son histoire. Joueuse la plus titrée et la plus capée du club lyonnais, Renard n’a pas encore raccroché les crampons. Elle risque de s’offrir quelques records supplémentaires.

Un ratio de victoires impressionnant

Depuis mardi soir, plus qu’un record qu’elle possède depuis déjà quelques années, la numéro 3 lyonnaise a franchi un nouveau cap symbolique en Ligue des champions. En marquant sur penalty, Wendie Renard a scellé la victoire de l’OL Lyonnes sur Wolfsburg (3-1), lui permettant ainsi de signer un centième succès sur la scène européenne, très loin devant Eugénie Le Sommer et ses 82 victoires. Le tout en 128 matchs disputés !