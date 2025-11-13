Actualités
Le joueur de l'OL Pavel Sulc avec la République tchèque
Le joueur de l’OL Pavel Sulc avec la République tchèque (@Fédération tchèque)

Touché avec l’OL, Sulc a logiquement fait une croix sur la Tchéquie

  • par David Hernandez

    • Absent contre le PSG dimanche soir, Pavel Sulc n’a pas pu tenir sa place en sélection. Kryštof Daněk a remplacé le joueur offensif de l'OL.

    Ce jeudi, sur la pelouse du Městský Stadion Karviná, il n’y aura qu’un joueur de l’OL dans les rangs de la Tchéquie. Face à Saint-Marin, Adam Karabec et la sélection tchèque tenteront de reprendre un peu de confiance. Une obligation en vue du match décisif contre Gibraltar lundi prochain pour les qualifications de la Coupe du monde 2026. Pour ce rendez-vous, Jaroslav Köslt aurait certainement aimé pouvoir compter sur Pavel Sulc. Le talent de l’un des cadres de la sélection n’aurait pas été de trop.

    La Tchéquie vise les barrages du Mondial 2026

    Seulement, c’était sans compter sur un pépin physique de dernière minute. Appelé dans la liste initiale, le joueur offensif lyonnais a dû faire une croix sur ce dernier rassemblement. Touché à l’ischio contre le Real Betis, Sulc a dû faire l’impasse sur le choc contre le PSG, dimanche dernier. Aucun risque n’a été pris et c’est donc logiquement que l’ancien de Plzen a été remplacé ces dernières heures. Kryštof Daněk a pris sa place dans le groupe de la Tchéquie qui affronte Saint-Marin en amical ce jeudi à 18h.

    à lire également
    Wendie Renard sur son penalty lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
    Renard (OL Lyonnes) centenaire en Ligue des champions

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Le joueur de l'OL Pavel Sulc avec la République tchèque
    Touché avec l’OL, Sulc a logiquement fait une croix sur la Tchéquie 12:40
    Wendie Renard sur son penalty lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
    Renard (OL Lyonnes) centenaire en Ligue des champions 11:50
    Endrick, attaquant du Real Madrid
    Mercato : deux clauses dans le prêt d’Endrick à l’OL ? 11:00
    Khalis Merah sous le maillot de la France
    Equipe de France U19 : Molebe et Merah (OL) lancent bien leur qualification 10:15
    Tony Parker, président de l'ASVEL
    L’OL et l’ASVEL de nouveau en affaires ? Parker ne ferme pas la porte 09:30
    La joie des joueuses de l'OL Lyonnes contre St Pölten
    Ligue des champions : OL Lyonnes continue son sans-faute 08:45
    Afonso Moreira célébrant son but lors d'OL - Strasbourg
    OL : Moreira, la belle surprise que personne n’attendait 07:59
    Georges Mikautadze, Nicolas Tagliafico, Tyler Morton et Pavel Sulc à l'entraînement de l'OL
    OL - Ligue 1 : un match ferme pour Tagliafico et Morton 07:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 10 novembre en podcast  12/11/25
    Clinton Mata lors d'OL - Strasbourg
    Discipline - Ligue 1 : le point sur la situation des joueurs de l'OL 12/11/25
    Ligue 1 : à quel point la baisse des droits TV impacte l'OL 12/11/25
    OL - PSG le dimanche 9 novembre 2025
    Ligue 1 : l'OL parmi les plus mauvaises défenses... dans le temps additionnel 12/11/25
    Académie : l'OL a reçu plusieurs clubs partenaires à Meyzieu 12/11/25
    Alejandro Gomes Rodriguez
    Mondial U17 : Gomes Rodríguez (Angleterre) et Himbert (France) connaissent leur programme 12/11/25
    La joie des joueurs de l'OL contre Strasbourg
    Un marathon qui aura fait mal à l'OL 12/11/25
    Selma Bacha à l'entraînement avant OL - Juve
    OL Lyonnes : Selma Bacha dans le top 15 des joueuses les plus capées 12/11/25
    Enzo Molebé buteur pour la France lors du deuxième match contre l'Espagne
    OL : les jeunes internationaux en piste ce mercredi 12/11/25
    Jérôme Brisard, arbitre de Ligue 1
    Ce qu'a dit la Var à l'arbitre lors d'OL - PSG (2-3) 12/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut