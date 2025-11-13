Touché avec l’OL, Sulc a logiquement fait une croix sur la Tchéquie

Absent contre le PSG dimanche soir, Pavel Sulc n’a pas pu tenir sa place en sélection. Kryštof Daněk a remplacé le joueur offensif de l'OL.

Ce jeudi, sur la pelouse du Městský Stadion Karviná, il n’y aura qu’un joueur de l’OL dans les rangs de la Tchéquie. Face à Saint-Marin, Adam Karabec et la sélection tchèque tenteront de reprendre un peu de confiance. Une obligation en vue du match décisif contre Gibraltar lundi prochain pour les qualifications de la Coupe du monde 2026. Pour ce rendez-vous, Jaroslav Köslt aurait certainement aimé pouvoir compter sur Pavel Sulc. Le talent de l’un des cadres de la sélection n’aurait pas été de trop.

La Tchéquie vise les barrages du Mondial 2026

Seulement, c’était sans compter sur un pépin physique de dernière minute. Appelé dans la liste initiale, le joueur offensif lyonnais a dû faire une croix sur ce dernier rassemblement. Touché à l’ischio contre le Real Betis, Sulc a dû faire l’impasse sur le choc contre le PSG, dimanche dernier. Aucun risque n’a été pris et c’est donc logiquement que l’ancien de Plzen a été remplacé ces dernières heures. Kryštof Daněk a pris sa place dans le groupe de la Tchéquie qui affronte Saint-Marin en amical ce jeudi à 18h.