Remplaçants au coup d’envoi, Enzo Molebe et Khalis Merah ont parfaitement lancé leur premier tour de qualification pour l’Euro U19. La France s’est facilement imposée face aux Îles Féroé (4-0), mercredi.

Sur le pont dimanche avec l’OL contre le PSG, Khalis Merah et Enzo Molebe ont certainement été ménagés par Bernard Diomède pour le premier match des qualifications pour l’Euro U19. À peine arrivés en Hongrie pour ce premier tour, les deux Lyonnais étaient déjà sur le pont mercredi avec l’équipe de France. Dans la tranquille victoire française contre les Îles Féroé (4-0), le sélectionneur a pu gérer les temps de jeu et ainsi faire souffler certains pros.

Une qualification assurée samedi ?

Ayant joué pendant X minutes contre le PSG, dimanche soir, Merah a suivi cette balade offensive du banc de touche. Le milieu n’est pas entré en jeu, au contraire d’Enzo Molebe. Resté sur le banc en Ligue 1, l’attaquant a joué une demi-heure mercredi en Hongrie, juste avant le quatrième but français. Prochain rendez-vous samedi contre la Bulgarie, avec très probablement plus de temps de jeu pour les deux joueurs de l’OL.