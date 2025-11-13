Actualités
Khalis Merah sous le maillot de la France
Khalis Merah sous le maillot de la France (Photo : FFF)

Equipe de France U19 : Molebe et Merah (OL) lancent bien leur qualification

  • par David Hernandez

    • Remplaçants au coup d’envoi, Enzo Molebe et Khalis Merah ont parfaitement lancé leur premier tour de qualification pour l’Euro U19. La France s’est facilement imposée face aux Îles Féroé (4-0), mercredi.

    Sur le pont dimanche avec l’OL contre le PSG, Khalis Merah et Enzo Molebe ont certainement été ménagés par Bernard Diomède pour le premier match des qualifications pour l’Euro U19. À peine arrivés en Hongrie pour ce premier tour, les deux Lyonnais étaient déjà sur le pont mercredi avec l’équipe de France. Dans la tranquille victoire française contre les Îles Féroé (4-0), le sélectionneur a pu gérer les temps de jeu et ainsi faire souffler certains pros.

    Une qualification assurée samedi ?

    Ayant joué pendant X minutes contre le PSG, dimanche soir, Merah a suivi cette balade offensive du banc de touche. Le milieu n’est pas entré en jeu, au contraire d’Enzo Molebe. Resté sur le banc en Ligue 1, l’attaquant a joué une demi-heure mercredi en Hongrie, juste avant le quatrième but français. Prochain rendez-vous samedi contre la Bulgarie, avec très probablement plus de temps de jeu pour les deux joueurs de l’OL. 

    à lire également
    Endrick, attaquant du Real Madrid
    Mercato : deux clauses dans le prêt d’Endrick à l’OL ?

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Endrick, attaquant du Real Madrid
    Mercato : deux clauses dans le prêt d’Endrick à l’OL ? 11:00
    Khalis Merah sous le maillot de la France
    Equipe de France U19 : Molebe et Merah (OL) lancent bien leur qualification 10:15
    Tony Parker, président de l'ASVEL
    L’OL et l’ASVEL de nouveau en affaires ? Parker ne ferme pas la porte 09:30
    La joie des joueuses de l'OL Lyonnes contre St Pölten
    Ligue des champions : OL Lyonnes continue son sans-faute 08:45
    Afonso Moreira célébrant son but lors d'OL - Strasbourg
    OL : Moreira, la belle surprise que personne n’attendait 07:59
    Georges Mikautadze, Nicolas Tagliafico, Tyler Morton et Pavel Sulc à l'entraînement de l'OL
    OL - Ligue 1 : un match ferme pour Tagliafico et Morton 07:30
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 10 novembre en podcast  12/11/25
    Clinton Mata lors d'OL - Strasbourg
    Discipline - Ligue 1 : le point sur la situation des joueurs de l'OL 12/11/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Ligue 1 : à quel point la baisse des droits TV impacte l'OL 12/11/25
    OL - PSG le dimanche 9 novembre 2025
    Ligue 1 : l'OL parmi les plus mauvaises défenses... dans le temps additionnel 12/11/25
    Académie : l'OL a reçu plusieurs clubs partenaires à Meyzieu 12/11/25
    Alejandro Gomes Rodriguez
    Mondial U17 : Gomes Rodríguez (Angleterre) et Himbert (France) connaissent leur programme 12/11/25
    La joie des joueurs de l'OL contre Strasbourg
    Un marathon qui aura fait mal à l'OL 12/11/25
    Selma Bacha à l'entraînement avant OL - Juve
    OL Lyonnes : Selma Bacha dans le top 15 des joueuses les plus capées 12/11/25
    Enzo Molebé buteur pour la France lors du deuxième match contre l'Espagne
    OL : les jeunes internationaux en piste ce mercredi 12/11/25
    Jérôme Brisard, arbitre de Ligue 1
    Ce qu'a dit la Var à l'arbitre lors d'OL - PSG (2-3) 12/11/25
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Giráldez, Bacha, Heaps : les réactions après OL Lyonnes - Wolfsburg (3-1) 12/11/25
    Alexandre Lacazette face à Sinaly Diomandé lors d'Auxerre - OL
    Auxerre - OL : Sinaly Diomandé de retour face aux Lyonnais 12/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut