Tony Parker, président de l'ASVEL
Tony Parker, président de l’ASVEL (Photo by Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP)

L’OL et l’ASVEL de nouveau en affaires ? Parker ne ferme pas la porte

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Actionnaire de l’ASVEL, l’OL avait pris ses distances avec Tony Parker sous l’ère John Textor. À l’heure d’une potentielle entrée en NBA Europe, le patron du club villeurbannais ne ferme pas la porte à un nouveau rapprochement.

    En décembre 2022, il s’imaginait certainement voir en grand avec le changement de pouvoir à l’OL. S’il a toujours eu de bons rapports avec Jean-Michel Aulas, Tony Parker voyait très probablement d’un bon œil l’arrivée de John Textor comme nouveau patron. Américain et donc bercé par la NBA, l’homme d’affaires aurait pu être un compagnon pour de nouvelles entreprises au sein de l’OL Groupe. Finalement, la relation ne s’est pas forcément passée comme souhaité, malgré des propos de Parker concernant un retour dans le board d’Eagle Football qui avaient fait réagir à l’occasion d’un match contre Metz en novembre 2023.

    "Nous parlons régulièrement avec Mme Kang"

    Ayant concédé que "Eagle Football Group c’est fini, le basket n’intéresse pas Textor" il y a un an, Tony Parker pourrait bien revoir sa position dans les mois qui viennent. Si l’ASVEL continue d’avoir des difficultés en Euroligue, l’ancien meneur des San Antonio Spurs vise désormais l’entrée en NBA Europe dans deux ans. Et il a laissé la porte ouverte à une collaboration et un rapprochement avec l’OL. "Pourquoi pas. Tout est possible, avance le président villeurbannais dans Le Progrès. Nous nous parlons régulièrement avec Michele Kang." À l’heure actuelle, le chantier footballistique et financier est déjà assez gros pour que l’Américaine s'éparpille ailleurs, même si la NBA reste une marque à l'international.

    2 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - jeu 13 Nov 25 à 9 h 38

      Aucune confiance, ce type est obsédé par l'argent, un pic assiette. Textor au moins la dessus il a eu raison.
      Juni avait lancé une alerte à l'époque.

    2. Avatar
      lekinslayer - jeu 13 Nov 25 à 9 h 43

      Laissons bosser Michele Kang et Michael Gerlinger tranquille, ça va déjà être bien assez compliqué d'avoir une situation financière viable sur les prochaines années. Il y'a encore plein de choses a restructurer

