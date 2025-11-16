Deux éléments importants de l'OL jouaient samedi soir avec leur sélection respective. Avec des destins contraires pour Moussa Niakhaté (Sénégal) et Tanner Tessmann (États-Unis).

Encore une semaine avant de retrouver l'OL. Dimanche prochain, dans le très reconnaissable et appréciable stade l'Abbé-Deschamps, il défiera Auxerre lors de la 13e journée de Ligue 1. Une affiche forcément particulière, car les Lyonnais y retrouveront la lanterne rouge du championnat, tout en restant sur quatre matchs sans victoire. Mais avant ça, certains ont des rendez-vous internationaux à disputer. C'est le cas de Moussa Niakhaté (Sénégal) et Tanner Tessmann (États-Unis).

Soirée difficile pour le Sénégal de Niakhaté

Le premier affrontait le Brésil à Londres dans une affiche de gala entre deux bonnes sélections. Et ça n'a pas très bien tourné pour le défenseur central et ses coéquipiers, qui ont vécu une partie difficile. Elle s'est conclue sur un score de 2 à 0 pour les Brésiliens. La Seleção a gagné avec deux buts signés Estêvao (28e) et Casemiro (35e). Plutôt dominés, bien qu'ayant eu le ballon 53 % du temps, les Sénégalais ont eu du mal à se montrer dangereux (une seule frappe cadrée).

Un test grandeur nature néanmoins pour Niakhaté et ses compatriotes avant la CAN qui arrive très vite, le 21 décembre. Le Rhodanien a joué l'intégralité de cette confrontation. Il doit ensuite se mesurer au Kenya mardi, mais il est possible qu'il soit exempté.

Tessmann vainqueur avec les États-Unis

De l'autre côté de l'Atlantique, Tanner Tessmann, moins fringuant dernièrement avec l'Olympique lyonnais, était pareillement titulaire avec les Américains. Avec son équipe, il a battu le Paraguay en amical 2 à 1. Le milieu de terrain est resté sur la pelouse durant les 90 minutes de ce duel. En sera-t-il de même entre mardi et mercredi (1 heure du matin en France) face à l'Uruguay ? Le staff de l'OL doit espérer qu'il sera au moins un peu préservé, ce qui lui laisserait le temps de souffler avant d'aller en Bourgogne.

Enfin, rappelons que le jeune gardien de 17 ans, Matthias Da Silva, est engagé avec le Portugal U19 dans les éliminatoires à l'Euro. Encore sur le banc samedi, il a assisté au succès 4 à 1 de ses partenaires sur la Macédoine du Nord. Les Portugais relèvent la tête après le nul 1-1 contre l'Estonie. Premiers du groupe, il leur faudra ne pas perdre face à la Belgique mardi prochain pour assurer leur place au deuxième tour.