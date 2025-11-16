Actualités
Corentin Tolisso (OL) contre Lille
Corentin Tolisso (OL) contre Lille (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ligue 1 : souvent visé, Corentin Tolisso sait aussi rendre les fautes

  • par Gwendal Chabas

    • C'est toute la particularité de Corentin Tolisso. Le capitaine de l'OL est à la fois le Lyonnais subissant le plus de fautes, mais aussi celui en commettant le plus. Une statistique expliquée notamment par son temps de jeu.

    Avec 950 minutes disputées, sur 1080 possibles, Corentin Tolisso dispose du cinquième plus gros temps de jeu de l'OL en championnat. Une donnée qui peut expliquer les deux statistiques qui vont suivre. Prépondérant dans le jeu lyonnais, dans lequel il se trouve souvent au cœur de tout, le champion du monde 2018 est particulièrement visé par ses adversaires.

    Une faute subie toute les 38 minutes

    Avec 25 fautes provoquées en 12 apparitions, il est victime d'un mauvais geste en moyenne une fois toutes les 38 minutes de présence sur le terrain en Ligue 1. Entre véritable vilaine intervention et exagération, il n'y a parfois qu'un pas que l'international français sait franchir lorsque cela l'exige. Nous en avons eu la démonstration à Brest (0-0), même si lors de cette partie en Bretagne, il a fini par vraiment ressentir un pépin physique.

    Une attitude qui peut agacer, mais qui soulage aussi son équipe dans les temps faibles. En tout cas, il est le quatrième membre de l'élite obtenant le plus de coups de sifflet, derrière Valentin Barco (36), dont le style se rapproche de Corentin Tolisso, Ilan Kebbal et Issa Soumaré (26 chacun).

    18 coups de sifflet contre Tolisso

    À noter qu'en ayant raté les trois dernières journées, Malick Fofana est encore huitième (21). Déjà parmi les éléments les plus ciblés du championnat mi-octobre, le Belge l'a payé très cher voilà presque un mois lors du duel contre Strasbourg (2-1). Un tacle particulièrement dangereux d'Ismaël Doukouré qui laisse l'ailier sur le flanc pour trois mois.

    Mais si Corentin Tolisso reçoit un "traitement de faveur", l'ancien Bavarois n'est pas en reste pour ce qui est de rendre la pareille. Avec 18 fautes contre lui, il est le Rhodanien le plus pénalisé. Il reste néanmoins assez loin dans la hiérarchie hexagonale dominée par le Lensois Adrien Thomasson (25). Les latéraux Nicolas Tagliafico et Ainsley Maitland-Niles ne sont pas loin derrière leur coéquipier (16).

    
    
