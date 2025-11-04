OL : comment l'OL doit-il gérer son capitaine Corentin Tolisso ?

Titulaire à tous les matchs, sauf lors de sa suspension, cette saison, Corentin Tolisso ne s'économise pas. L'objectif de l'OL sera de lui permettre d'être performant sur l'ensemble de la saison, en évitant les blessures.

C'est un point qui n'avait pas encore fait l'objet d'un sujet à son propos. Dimanche, à Brest, Corentin Tolisso a été repris par Eric Roy, l'entraîneur brestois, pour s'être un peu trop, à son goût, laissé tomber sur des fautes bretonnes. Une attitude soulignée aussi par certains supporters rhodaniens, et qui n'a pas plu à tout le monde.

Une manière intelligente de gagner du temps alors que l'OL était en infériorité numérique pour un camp, de l'antijeu peu appréciable pour d'autres... Chacun se fera son opinion. "On a besoin de son expérience, de son savoir-faire et de son côté un peu "gueulard" auprès de l'arbitre. Mais tout est une question d'équilibre", nuançait Nicolas Puydebois dans Tant qu'il y aura des Gones lundi.

Son compère de TKYDG, Enzo Reale, avait remarqué la même chose. "Ce que je lui reproche pour le moment, c'est qu'il est un peu trop à terre, à réclamer des fautes. Ce qui peut agacer les différents acteurs. Il faut que ça reste du vice, pas que ça se transforme en quelque chose de récurrent", plaidait le dirigeant du Goal FC.

Troisième plus gros temps de jeu de l'effectif

Au-delà de cet aspect filouterie, le cas Corentin Tolisso est intéressant pour un autre sujet. Il met en lumière un des enjeux majeurs de l'Olympique lyonnais. Comment lui permettre de garder son niveau de performance jusqu'en mai prochain ? Car le champion du monde joue beaucoup et tout le temps. Avec 1 100 minutes au compteur, il est le troisième footballeur le plus utilisé derrière les défenseurs Clinton Mata (1 243) et Moussa Niakhaté (1 183).

Le gamin de Tarare compte treize titularisations sur quatorze possibles. Seule sa suspension en Ligue Europa, à Utrecht, lui a permis de souffler un peu. "Il faudrait le protéger parfois. On sait qu'il n'est plus tout jeune (31 ans), même s'il s'est bien préparé, qu'il a pris un entraîneur athlétique personnel et qu'il fait le travail invisible. Il ne faudrait pas trop tirer sur la corde. Ce serait dommageable de le perdre pour très longtemps, prévenait Nicolas Puydebois. Le staff, à ce propos, doit avoir un temps d'avance. Il y a des fenêtres durant lesquelles il peut se reposer. Il faudra bien le gérer en janvier-février-mars surtout."

Impactant offensivement et défensivement

Sauf que par son statut et la place centrale qu'il occupe dans le jeu de l'OL, il est difficile de s'en passer en cette première moitié de saison. Offensivement par exemple, il est tout simplement le joueur qui frappe le plus et le deuxième meilleur buteur (quatre réalisations). "Il est très efficace. On voit bien son apport. Il se projette davantage qu'il y a deux ans, a observé Enzo Reale. Il pèse par ses courses en libérant de l'espace pour les autres. Je ne pense pas qu'il faille le préserver tant que ça. Le club doit prendre des points."

Footballeur complet, Corentin Tolisso est aussi le Lyonnais récupérant le plus de ballons, le quatrième en matière de passes clés et le troisième au nombre de tacles. "Coco, c’est Coco. C’est le leader de l’équipe, un garçon très intelligent, avec énormément de qualités. Il est très important pour nous, tout le temps. Peut-être que je devrais l'épargner un peu plus, mais il est essentiel sur le terrain, reconnaissait Paulo Fonseca, son entraîneur. Nous n’avons pas un effectif large, avec beaucoup de solutions. Il joue tous les matchs, c’est normal."

L'OL est-il Tolisso dépendant ?

Si Moussa Niakhaté se révèle comme un cadre sportivement, le milieu de terrain confirme son rayonnement déjà perceptible en 2024-2025. Avec les départs de l'été, il dispose même d'un rôle encore plus crucial sur la pelouse. "Le groupe a besoin de lui, surtout qu'il est sur un nuage, il marque des buts, il est décisif... Je trouve qu'il se comporte comme un patron, encore plus dans l'entrejeu. Mais je ne pense pas qu'il y ait une dépendance, estimait Enzo Reale. Néanmoins, il est très important pour sa formation. Puis c'est un vrai meneur."

Justement, il est souvent amené à diriger le jeu, étant positionné comme faux numéro 10 très régulièrement. En réalité, il dispose d'une grande liberté d'action sur la pelouse. Mais la plupart des ballons passent par lui (quatrième plus haut total). "Il porte l'OL, mais je ne trouve pas qu'il y ait une dépendance. L'équipe est complémentaire, homogène, équilibrée. En revanche, lorsqu'il n'est pas là, ça se voit, ajoutait Nicolas Puydebois. C'est un rouage, un élément de la chaîne, mais pas le maillon le plus important selon moi."

Un joueur "bonifié" par le capitanat

En récupérant le capitanat à l'intersaison, l'international français semble par ailleurs avoir pris une autre dimension, même dans son comportement vis-à-vis de l'extérieur. "Le brassard l'a bonifié. L'an passé, Alexandre Lacazette était le capitaine, mais le vrai leader, par son attitude et ses performances, c'était déjà lui. Là, ça vient récompenser tout cela, et aujourd'hui, il tire les autres vers le haut", jugeait l'ancien gardien trois fois champion de France.

Avec en moyenne 85 minutes disputées par affiche, Corentin Tolisso ne s'économise pas, et l'encadrement est visiblement hésitant à s'en passer. Cependant, il ne faudrait pas que cela engendre des pépins physiques. Légèrement gêné avant la confrontation contre le Paris FC, il est ensuite sorti, non s'en tirer la langue après les coups reçus à Francis-Le Blé (84e). Avant le choc face au PSG dimanche, on peut penser qu'aucun risque ne sera pris avec lui lors du déplacement sur la pelouse du Real Betis jeudi. Une manière de penser à l'avenir pour l'Olympique lyonnais.