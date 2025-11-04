Ligue 1 : Benoît Bastien arbitrera OL - PSG

L'arbitre du choc entre l'OL et le PSG, dimanche (20h45) est connu. Il s'agira de Benoît Bastien, qui retrouvera pour la première fois les Lyonnais cette saison.

Une victoire et deux matchs nuls. Voilà le bilan des hommes de Paulo Fonseca sur les trois dernières sorties avant de recevoir le leader dimanche soir (20h45). Lors choc de la 12e journée de Ligue 1, ils seront opposés au Paris Saint-Germain, qui, même sans être en grande forme, domine le championnat. Actuellement 6e, l'OL aimerait garder le rythme des Européens pour rester dans le bon wagon.

La tâche s'annonce tout même difficile, sachant que le PSG aura 48 heures supplémentaires de repos. Il affrontera le Bayern mardi, tandis que son futur adversaire ira à Séville jeudi. Une dimension athlétique qui pourrait compter en fin de partie, notamment au vu des efforts accomplis dimanche à Brest pour préserver un point à un de moins (0-0).

45e match de l'OL arbitré

Ce duel entre Rhodaniens et Franciliens sera dirigé par un officiel bien connu dans l'Hexagone, Benoît Bastien. À 42 ans, le natif d'Épinal sera aux commandes de sa 45e rencontre avec les Lyonnais, dont sa 4e confrontation avec les Parisiens. Ce sera la première fois cette saison néanmoins qu'il retrouve les coéquipiers de Corentin Tolisso.

Monsieur Bastien ne sera pas seul dans sa mission. Il s'appuiera sur ses assistants à la touche, Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu. La vidéo pourrait aussi avoir son rôle à jouer. Dans ce cas-là, la charge reviendra à Jérôme Brisard et Bruno Coué.