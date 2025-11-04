OL : début du Mondial U17 pour Alejandro Gomes Rodríguez

Match particulier pour Alejandro Gomes Rodríguez ce mardi avec l'Angleterre U17. Il affrontera le Venezuela lors de la Coupe du monde.

Il a observé de loin le match nul entre Brest et l'OL dimanche soir (0-0). Déjà parti en sélection au moment de la 11e journée de Ligue 1, Alejandro Gomes Rodríguez n'était pas présent à Francis-Le Blé. Il était à des milliers de kilomètres de là, au Qatar, dans l'attente de participer à sa première Coupe du monde. Car oui, en ce mois de novembre, le buteur s'apprête à disputer une grande compétition planétaire.

Début du tournoi ce mardi pour l'Angleterre U17 menée par Neil Ryan, l'entraîneur national. Elle rencontrera à partir de 16h15 le Venezuela pour sa première affiche de la phase de poules. Un duel très particulier pour l'avant-centre lyonnais. Il a en effet porté une fois le maillot vénézuélien et est né à Caracas, la capitale du pays.

Un groupe avec également l'Égypte et Haïti

Après cette partie, les Young Lions défieront successivement Haïti (07/11) et l'Égypte (10/11). Il leur faudra terminer à l'une des deux premières places du groupe, ou parmi les huit meilleurs troisièmes, pour aller en 16es de finale. Une mission a priori à leur portée. Très en verve lorsqu'il porte ce maillot, l'attaquant de 17 ans (2008) aura l'occasion de gagner du temps de jeu, lui qui n'est encore jamais apparu avec l'équipe de Paulo Fonseca cette saison.

Rappelons qu'il pourrait retrouver un de ses coéquipiers avec la réserve rhodanienne, Rémy Himbert, qui jouera lui avec les Bleuets.