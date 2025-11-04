Actualités
Hans Hateboer, défenseur de l'OL
OL : l'exclusion d'Hateboer, un problème au-delà de Brest ?

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • À un poste où les solutions viables ne sont pas légion, l'exclusion d'Hans Hateboer pourrait poser un problème pour la rotation cette semaine au poste d'arrière-droit.

    Au moment de son arrivée, Paulo Fonseca avait bien précisé qu'Hans Hateboer pouvait représenter une solution à deux postes. Capable d'évoluer à droite ou dans l'axe de la défense, il venait pour apporter une option derrière Clinton Mata et Ainsley Maitland-Niles. Apparu en fin de match contre le Paris FC (3-3), le footballeur de 31 ans a vécu sa première titularisation dimanche à Brest (0-0).

    Une expérience de courte durée, car après seulement sept minutes, l'ancien joueur de l'Atalanta Bergame a été exclu. De fait, Ainsley Maitland-Niles a dû entrer au bout d'un quart d'heure à Francis-Le Blé. Ce qui n'était sûrement pas prévu, puisque le staff avait visiblement programmé de faire souffler l'Anglais. Ce dernier est l'un des membres de l'effectif les plus utilisés (11 titularisations, 1 094 minutes jouées).

    Kluivert relancé face au Real Betis ?

    Et il pourrait être amené à enchaîner encore, avec deux nouvelles affiches à venir cette semaine. Jeudi, l'OL défie le Real Betis en Espagne, avant de recevoir le PSG dimanche soir. Sauf qu'Hans Hateboer n'est pas qualifié pour la Ligue Europa. Il ne pourra donc pas disputer cette partie européenne, ce qui aurait permis de "mettre au repos" son coéquipier. L'ex-Gunner enchaînera-t-il les deux chocs à venir ?

    Il est possible que Ruben Kluivert reviennent dans le paysage. Il a en effet dépanné comme latéral droit lors des trois matchs de C3 et durant quelques entrées en jeu en Ligue 1. Sans apporter de grosses garanties. Cependant, avec déjà neuf points au compteur dans cette compétition, le staff peut se permettre quelques rotations face aux Andalous. Surtout au vu de la confrontation qui les attend ensuite contre le leader du championnat.

    1 commentaire
    1. j.f.ol
      j.f.ol - mar 4 Nov 25 à 10 h 39

      Kluivert, presque la recrue plus chère de l'été et c'est une 🐐
      Pas de chance
      Comme quoi l'argent, un montant élevé d'un transfert ne garantit pas tout, on l'a vu un paquet de fois sous aulas

      Signaler

    Hans Hateboer, défenseur de l'OL
