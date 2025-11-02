Pénalisé par l'exclusion après 7 minutes d'Hans Hateboer, l'OL a tenu le 0-0 contre Brest ce dimanche. Un résultat qui ne l'arrange pas vraiment au classement.

Comme cela a pu lui arriver plusieurs fois ces dernières semaines, l’OL avait un coup à jouer lors de son déplacement à Brest dimanche. Monaco et Strasbourg avaient chuté, lui donnant l’opportunité de revenir dans le top 4, voir sur le podium. Pour cela, il devait l’emporter à Francis-Le Blé, loin d’être chose aisée, même si le SB 29 était en petite forme.

Il fallait aussi se faire “pardonner” après le nul improbable sur la pelouse du Paris FC mercredi (3-3). Et il semblait en avoir les moyens au vu des sept premières minutes. Sur ce laps de temps, son adversaire n’a pratiquement pas touché le ballon dans le camp rhodanien. Sauf qu’il n’en a pas eu besoin pour obtenir l’exclusion d’Hans Hateboer pour un tacle trop viril sur Pathé Mboup. La première titularisation du Néerlandais a viré au cauchemar.

L'OL était bien organisé défensivement

Réduit à dix très rapidement, l’Olympique lyonnais a descendu le bloc, laissant les Brestois dicter le tempo pendant quelques instants. Mais finalement, très bien organisé contrairement à la fin du match en milieu de semaine, il a concédé très peu aux Finistériens. Dominik Greif a dû s’employer seulement sur une double occasion de Ludovic Ajorque et Pathé Mboup (27e).

Aucune situation à souligner avant la pause pour les coéquipiers de Corentin Tolisso, qui faisaient tout de même preuve d’une bonne qualité technique pour ressortir proprement le ballon. Mais encore fallait-il garder cet “équilibre”, comme l’a réclamé Jorge Maciel à la mi-temps. Ce que l’OL est plutôt parvenu à faire dans le second acte, bien qu’en concédant de nombreux corners.

Greif déterminant sur deux deux interventions

Une partie qui ne s’est jamais emballée, ce qui convenait très bien aux Lyonnais. Ces derniers ont eu du mal à terminer le match sur le plan physique. Mais ils se sont accrochés jusqu’au bout, soulagés par un arrêt superbe de Dominik Greif devant Rémy Labeau-Lascary (83e). La production offensive fut maigre (deux frappes cadrées), mais on retiendra, au vu du scénario, une solidarité défensive retrouvée.

Les hommes de Paulo Fonseca n’auront pas le temps de souffler. Dès jeudi, ils reprennent la compétition avec la Ligue Europa et un voyage à Séville. Dimanche prochain, c’est le PSG qui viendra à Décines. Après une semaine à deux points pour les Rhodaniens (6es, 20 unités), il faudra relancer la machine, en espérant surtout stopper cette série d’exclusions.