Pénalisé par l'exclusion après 7 minutes d'Hans Hateboer, l'OL a tenu le 0-0 contre Brest ce dimanche. Un résultat qui ne l'arrange pas vraiment au classement.
Comme cela a pu lui arriver plusieurs fois ces dernières semaines, l’OL avait un coup à jouer lors de son déplacement à Brest dimanche. Monaco et Strasbourg avaient chuté, lui donnant l’opportunité de revenir dans le top 4, voir sur le podium. Pour cela, il devait l’emporter à Francis-Le Blé, loin d’être chose aisée, même si le SB 29 était en petite forme.
Il fallait aussi se faire “pardonner” après le nul improbable sur la pelouse du Paris FC mercredi (3-3). Et il semblait en avoir les moyens au vu des sept premières minutes. Sur ce laps de temps, son adversaire n’a pratiquement pas touché le ballon dans le camp rhodanien. Sauf qu’il n’en a pas eu besoin pour obtenir l’exclusion d’Hans Hateboer pour un tacle trop viril sur Pathé Mboup. La première titularisation du Néerlandais a viré au cauchemar.
L'OL était bien organisé défensivement
Réduit à dix très rapidement, l’Olympique lyonnais a descendu le bloc, laissant les Brestois dicter le tempo pendant quelques instants. Mais finalement, très bien organisé contrairement à la fin du match en milieu de semaine, il a concédé très peu aux Finistériens. Dominik Greif a dû s’employer seulement sur une double occasion de Ludovic Ajorque et Pathé Mboup (27e).
Aucune situation à souligner avant la pause pour les coéquipiers de Corentin Tolisso, qui faisaient tout de même preuve d’une bonne qualité technique pour ressortir proprement le ballon. Mais encore fallait-il garder cet “équilibre”, comme l’a réclamé Jorge Maciel à la mi-temps. Ce que l’OL est plutôt parvenu à faire dans le second acte, bien qu’en concédant de nombreux corners.
Greif déterminant sur deux deux interventions
Une partie qui ne s’est jamais emballée, ce qui convenait très bien aux Lyonnais. Ces derniers ont eu du mal à terminer le match sur le plan physique. Mais ils se sont accrochés jusqu’au bout, soulagés par un arrêt superbe de Dominik Greif devant Rémy Labeau-Lascary (83e). La production offensive fut maigre (deux frappes cadrées), mais on retiendra, au vu du scénario, une solidarité défensive retrouvée.
Les hommes de Paulo Fonseca n’auront pas le temps de souffler. Dès jeudi, ils reprennent la compétition avec la Ligue Europa et un voyage à Séville. Dimanche prochain, c’est le PSG qui viendra à Décines. Après une semaine à deux points pour les Rhodaniens (6es, 20 unités), il faudra relancer la machine, en espérant surtout stopper cette série d’exclusions.
Nouvelle contre-performance contre une équipe moyenne, nouvelle place perdue au classement. J'aurais mieux fait d'aller me mettre au lit à 20h45.
J'ai coupé à 21h07 😅
@Toitoi - je ne suis pas d'accord avec toi, je trouve qu'ils ont fait une très bonne performance à 10 contre 11
Sans l'exclusion, le match aurait été forcément différent
Le gros problème c'est que Hateboer n'est même pas qualifié pour l'EL donc impossibilité de le faire jouer en semaine donc ça sent le Kluivert à plein nez
Ce qui fait très peur, c'est la CAN selon moi.
Sans Mata et Niakhaté, je me pose de grosses questions
Tout autre résultat qu'une victoire face au Paris FC et Brest est une contre-performance. On a bien vu que même à 11 contre 10, Brest ça ne valait pas tripette.
Nous avons été à peine moyens, et face au Paris FC, nous avons été honteux.
Dragon, il y a quelque chose qui me dit que je préfère encore Kluivert 🤔
@Toitoi tu parles dans l'absolu, mais là, avec le scénario du match, je trouve que c'est un bon point
C'est contre le PFC qu'ils ont perdu 2 points importants
Ce soir il y a 1 tir cadré de l'OL je pense
@JUNi DU 36 ; quand on se rappelle de sa prestation en DC gauche ...
C'est la peste ou le cholera là ...
Qui va tenir la charnière centrale durant la CAN ?
Vous imaginez Kluivert et Hatenboer ?
Peut-être suis-je trop exigeant mais même à 10 contre 11, j'ai du mal à accepter qu'on fasse un vieux 0-0 contre une équipe moisie qui était 14e sur 18 avant de nous jouer (ils sont 13e à présent).
Brest restait sur deux défaites consécutives et ils n'ont pas gagné depuis le 28 septembre (nous sommes le 2 novembre)...
Je suis pas d'accord, à 10, on a pas été en difficulté, c est un bon point et l'état d esprit et la solidarité.
Brest c est faible
Nous sommes partis avec un point et on le rapporte.
MERCI les gones pour votre solidarité ,et vos redoublements d'efforts !👍
Bien aimé vos comportements dans l'adversité.
Il y aura forcément des jours meilleurs, avec ou sans Turpin ....
J'espère que les joueurs vont pouvoir bien se reposer car c'est un match qui va peser sur les organismes, c'est certain
Si on prend un rouge a chaque match, ca va etre un problème sérieux.
On va finir avec la réserve à force
C est un bon point honnêtement, on a été solide, pas beaucoup inquiété en jouant tous le match à 10.
Mercredi c était un mauvais nul, la c'est un bon nul.
Un match en équipe.
Maintenant, mauvais points, hatebourg, AMN qui est dépassé, pas en rythme du jeu, souvent à contre temps.
Tagliafico en dedans aussi.
Par contre, homme du match, Grief carrément, tolisso a l'expérience et Sulc qui se donne vraiment.
Par contre comment les joueurs de Brest peuvent finir avec seulement un jaune, c est hallucinant.
À 11 contre 11, on le gagne ce match, c est ce qu'il faut se dire.
Donc je pense qu'il faut partir en se disant qu'il y a du positif, je suis satisfait
J'espère qu'il y aura bientôt une vidéo pour revoir les buts.
ça ferait un bon film de science-fiction...
En tout cas une chose à noter quand même, c'est qu'avec un effectif moyen comme celui qu'on a, on peut se réjouir d'avoir le magicien Fonseca pour nous faire des miracles.
Je donne raison à ceux qui disaient que la quiche inexpérimentée qu'est Pierre Sage ferait beaucoup moins bien avec de tels joueurs.
D'ailleurs on constate qu'à Lens avec un effectif encore plus faible (pas de Tolisso, pas de Tagliafico, pas de Greif, pas de Morton, pas de Fofana, pas de Mata, etc) il est en grande difficulté, Lens étant relégable ce soir.
Ah mince en fait le classement était dans le mauvais sens.
En fait Lens est 3ème avec un effectif encore plus faible que celui de l'OL.
Sa fé réffléchire !
Ils sont mieux depuis le départ de Satriano
C'est un bon point de pris compte tenu de l'expulsion très précoce.
On s'en sort très bien, Del Castillo n'a pas fait le match qu'il fait d'habitude contre nous. On sent qu'à Brest Roy a un peu perdu la main sur l'effectif. Ils manquent de qualité aussi. Je les avais vu contre Le Havre, sans Ajorque ils sont candidats à la ligue 2.
Bon ben on l'aura fait le miracle, et en plus on se sera bien marrer. Moi j'ai passé une bonne soirée.
Ben t'es bien le seul.
C'est clair que ce soir j'ai rien a reprocher a l'équipe, à part Hatoboer, mais bon la passe de Tessman...
Je signait pour 2 points en début de semaine on les a, ça aurait pu faire 6 points, ça aurait au moins du faire 4 points.
Comme quoi quand on fait du poste pour poste et qu'on passe pas à 5 derrière, on est capable de tenir 90mn sans se mettre trop en danger.
C'est dommage mais aucune haine ce soir rien à voir avec mercredi
Un autre que Turpin aurait mis un jaune.
Non, faut pas avoir vu le tacle de boucher de l'autre pour dire ça.
Pourtant, on en vu bien d'autres dans ce sport. L'arbitrage ne se fait pas dans l'émotion.
Non mais ça, dans tous les championnats, c'est rouge direct, même avec un anglais bourré au sifflet.
Wouaouhhh!! Les 2 recrues hollandaises, c est de la super mauvaise pioche !! Ca fait peur quand on va etre obligé de les utiliser. Il vaudrait mieux utiliser les jeunes,au moins ça les fera progresser. Bon sinon, l equipe s en sort bien! Dommage d avoir laissé 2 pts à Paris, mais ĺà, on connait le fautif !!
Allez pour rire :
https://x.com/RWDM_Fidels/status/1984986235543109880
Gauthier Ganaye 🇫🇷 (EX-CEO) décris John Textor 🇺🇸 :
"Qui est John Textor 🇺🇸 ? C'est la question à 1 millions de dollar. Je pense pas qu'il existe un seul John Textor 🇺🇸, mais plusieurs. C'est un peu le Trump du football. C'est quelqu'un qui ne va pas respecter un contrat qu'il a signer parce qu'il va dire 'je m'en fou, d'émmerde toi et va au tribunal.' Ou encore qui ne vas pas respecter une décision de justice, parce que c'est quelqu'un qui pense qui connaît les choses mieux que les autres, c'est vraiment fondamental chez lui, en mode 'si je l'ai dit, c'est que c'est vrai.'"
Et on me fait croire qu'Aulas n'était pas au courant du personnage , ils n'avaient pas étudié son parcours et son profil ?
La Dncg n'avait pas émis un avis très défavorable ?
Ah mais oui c'est vrai il n'y est pour rien , ce sont les banques qui l'ont choisi .
Et ghezzal, quel purge encore une fois.
Il n'a pas le niveau, faut arrêter
Bon point pour Greif.
Point positif Hateboer sera en super forme pour dimanche prochain, euh en fait pour plus longtemps avec la suspension dont il va écoper. C'était sûrement pour s'économiser encore un peu plus.
Sinon, bravo pour avoir arraché 1 point. Impossible de prétendre à quoi que ce soit d'autre malgré la faiblesse de l'équipe en face ou plutôt grâce à sa faiblesse.
Par contre, si un journaliste – un vrai journaliste – parvient à coincer Fonseca deux minutes, il pourrait lui demander pourquoi Molebe, qu'on a refusé de vendre 7 millions cet été alors qu'on avait GRAVE BESOIN de cet argent, ne joue jamais? Pourquoi Merah, qui était le joyau de notre début de saison, est au placard depuis un mois? Pourquoi, à dix contre onze, alors qu'on a besoin de flèches pour profiter des espaces dans le dos des brestois, le mec fait rentrer GHEZZAL??! Pourquoi Satriano est resté soixante-dix minutes en pointe? Pourquoi Sulc a été exilé sur l'aile alors que c'est un putain de joueur dans l'axe? Quel est le prix au gramme de son dealer?
Pour te répondre je ne comprend pas non plus la rentrée de ghezzal qui est fantomatique à chaque entrée. Merah aura été mieux peut être.
Molebe, à 11 contre 11, tu peux le faire jouer en cours de match mais je pense qu'il ne doit pas être au niveau.
Satriano, il se bat, et à 10, c est bien d avoir un joueur capable de jouer les duels pour remonter le bloc, donc je comprend.
Merah doit être un peu dans le dur et il est jeune, faut pas le cramer et je pense qu'il va rejouer prochainement (jeudi ?).
Tu l'as vu jouer Molebe ? Vraiment ?
Moi j'ai halluciné sur le seul match qu'il a fait avec nous en préparation, c'est lourdeau, et pas du tout un joueur de profondeur. C'est vrai qu'on l'a retenu mais c'était avant de faire Satriano. Il fallait le garder mais s'il joue pas dis toi que c'est pas non plus pour rien.
Même Satriano je crois que c'est plus au niveau aujourd'hui; En tout cas en 9.
Sinon depuis belle lurette je lui aurais donné du temps de jeu sur l'aile gauche.
Fonseca n'a pas peur de faire jouer les jeunes, donc là bon je sais que la mode est à lui faire des procès oiur tout et rien, mais bon c'est pas là que je lui tomberais dessus.
Non par contre faire jouer des joueurs à court de rythme, à court de confiance, et constater que ça se passe mal (prévisible non ?) ça oui je lui poserais bien la question aussi.
Le reste chacun a son avis, je trouve ça assez drôle ce que je lis. Donc pourquoi dissuader qui que ce soit de s'exprimer ? 😆 😉
J'adhère à tout ce que tu écris. Magnifique Fulguropoing!
Bon et bien je pensais qu'on verrait plus Kluivert, mais là il s'est relancé grâce à un hara-kiri des familles d'Hateboer.
Incroyable de se faire exclure en début de match, il avait picolé pour se détendre ou quoi ? 😆
En tout cas on fait plutôt une bonne opération car on reste devant Strasbourg et en embuscade à 2 points de la seconde place.
En vrai 6ième je pense que c'est notre place, vraiment, et à plus forte raison après la semaine qu'on vient de vivre je pense pas qu'on fasse mieux à la trève.
Pire je suis pour qu'on limite la casse en restant au moins devant Nice et Rennes.
"En tout cas on fait plutôt une bonne opération "
Oui 2 points contre le promu Paris FC et le médiocre Brest avant de jouer le QSG, c'est même une excellente opération.
J'ajouterai aussi, dans la même veine, que Jean Marc Morandini serait un excellent moniteur de colonie et que Cyril Hanouna est la fine fleur de l'avant garde intellectuelle française !
C'est un nul mérité avec une équipe solidaire.
A 10 depuis la 7eme minute ils ont été costauds. Sulc a eu des occasions mais compliqué pour lui.
Après quand je dis à 10 c'était plutôt à 9et 1/2 car Satriano c'est vraiment très faible!
Maintenant faut arrêter les cartons rouges stupides : c'est le genre de scénario qui épuise physiquement !
Un bon point avec un bon état d esprit, contrairement à certains du forum qui ne voient que le négatif, ce match montre la détermination du groupe.
Il nous manque un peu de qualité et de justesse devant pour optimiser nos contres. J ai bien aimé la
Rentrée d’AMN, sulc se bat bien mais bcp de déchet technique je trouve.
Une belle semaine se profile avec une belle opposition à Séville et le choc de dimanche !
Autant je te rejoins sur l'esprit d'équipe et je trouve que c est positif, mais sur AMN désolé, je le trouve pas au niveau.
Il est souvent en retard, il n est pas sur ses appuis (suffit de voir l'occasion de Brest).
Quelqu'un pour racheter mon abonnement ? J'en ai plus rien à claquer de cette équipe.
Si Endrick signe je te le prend mais pas trop cher abuse pas
Greif nous évite de repartir avec une piteuse défaite .
Rien n'allait ce soir face à de faibles brestois , on aurait même pu perdre .
Sulc empêtré dans le couloir droit , Satriano en mode halloween devant , Moreira bien pris jamais dangereux , Tolisso se roulant par terre , ça ne pouvait pas marquer .
En défense ils ont fait le job , sauf Amn qui se fait prendre dans le dos assez systématiquement mais on a l'habitude.
Tyler s'est sacrifié et s'est battu à défendre comme un beau diable , quel gachis pour un tel joueur .
Fonseca semblait assoupi dans les tribunes mais il a fini par sortir le fantôme , mais rachon n'a pas fait la différence ...
Il finit par sortir tolisso qui est cuit depuis un bon moment , mais à 5' de la fin , pour de carvalho .
Karabec , Merah et Molebe sont resté sur le banc , inutile de faire plus de deux changements selon paulo , Moreira il le laisse jusqu'au bout cette fois ci , alors que le gamin ne jouait que des bribes de match jusqu'ici , allez comprendre .
En effet faudrait surtout pas oublier Greif, le seul avec le niveau haut de gamme ce soir. Il m'a rappelé le temps où Antho nous sauvait des tas points de cette façon.
Hatebourg, même si à pris un rouge, j'ai quand même envie de le revoir car AMN n'est pas au niveau.
Son rouge, il fait une erreur mais c est la passe de Tessman qui est foireuse.
La satisfaction du match c'est Sulc. Il est de mieux en mieux je trouve. Moreira a fait ce qu'il a pu. En fait pas grand chose à dire on a eu des très belles phases de jeu en étant en infériorité. Avec Karabec à la place de Satriano on aurait sans doute eu des occasions.
d'accort avec florentdu41+1, mercredi c'était un mauvais nul, là c'est un bon nul.
plus qu'une semaine et les joueurs vont pouvoir souffler.
Il y avait un article pour savoir où était passée notre solidité défensive, on l'a retrouvée ce soir, même si c'est plus dur en deuxième, notamment physiquement, et avec un équipe de Brest bien meilleure qu'en 1ere.
J'en veux encore à Fonseca pour ses passages à 5 derrière, mais ce soir, il ne peux pas faire grand chose d'autre après l'expulsion. Le choix de sortir Tessmann est le bon, on garde un bloc équilibré.
Tolisso pour De Carvalho, pas le choix.
Le seul souci est l'entrée de Ghezzal, mais il n'y a pas trop d'autre solution. Karabec n'est pas bon en ce moment, et après c'est le désert.
Notre effectif est limité, on le savait, c'est dur avec l'enchaînement des matchs (quelle idée cette journée en semaine, une semaine avant les coupes d'Europe).
Et un point sur le changement à la sortie de hatebourg je trouve le changement bon pour une fois, pas défensif.
Sortir plutôt un joueur défensif, ça a permis de continuer à faire peur aux brestois et à espérer de créer des occasions surtout en 1ere mi temps.
Après, la fatigue était présente, ça s est vu.
C est dommage d avoir pris 2 pts seulement cette semaine d'autant que ça a paris c est du bonus.
Mais l'état d'esprit est présent alors que le match face au paris fc aurait pu laisser des traces