De Paulo Fonseca à Moussa Niakhaté, l'OL a bien signalé la difficulté du voyage à Brest ce dimanche (20h45). Il faut dire que cette terre est souvent hostile pour les Lyonnais.

Francis-Le Blé est un stade tout à fait charmant, pour peu qu'on ne soit pas adversaire du Stade Brestois 29. Avec ses tribunes très proches du terrain, il nous rappelle les enceintes anglaises, avec une belle ambiance autour des Finistériens. Ces dernières années, l'OL s'y est fréquemment cassé les dents, avec trois revers sur les cinq derniers déplacements. Ce dimanche, il s'y rend pour le compte de la 11e journée de Ligue 1 (20h45).

Bien au fait de ce qui l'attend, l'Olympique lyonnais sait qu'il n'aura pas la partie évidente. "Il ne faut pas regarder le classement, il est trompeur. Ce serait une grosse erreur. Cette formation a toujours été difficile à manœuvrer. C'est l'un des déplacements les plus durs du championnat. Face au PSG la semaine passée, certes, ils perdent 3-0, mais ils peuvent revenir à 2-1 et ils les embêtent sur certains aspects du jeu. On doit les prendre au sérieux, a appuyé Moussa Niakhaté. Le match de l'an passé là-bas a été un de nos moins bons, mais parce qu'ils nous ont mis en délicatesse."

Brest, un 14e en trompe-l'œil ?

En janvier 2025, les hommes d'Eric Roy avaient gagné 2 à 1 chez eux en mettant un bouillon terrible aux Rhodaniens sur les premières minutes. On peut envisager un démarrage similaire des Bretons ce 2 novembre, même s'ils ne pointent qu'à la 14e place. "Il n'y aucun match facile en Ligue 1, mais jouer face à Brest est toujours très compliqué. C'est un adversaire physique, qui vient t'embêter sur les seconds ballons, met de l'intensité, décryptait Paulo Fonseca. Ce sera différent de Strasbourg (2-1) ou du Paris FC (3-3), mais il faudra une exigence totale."

À la recherche d'un succès depuis le 28 septembre, le SB 29 court après sa forme sur ce premier tiers de saison. Mais il dispose d'individualités référencées dans l'Hexagone. "Ils ont d'excellents joueurs comme (Ludovic) Ajorque, (Romain) Del Castillo et (Joris) Chotard. À nous d'être vigilants, mais si on reste concentrés et appliqués sur notre manière de jouer, en progressant sur nos points faibles, on gagnera, prophétisait Moussa Niakhaté vendredi. Mais ce sera difficile." Il faudra surtout éviter un ou des buts de ses ex, car ils sont nombreux aujourd'hui du côté brestois.