Actualités
Nicolas Tagliafico (OL) et Mahdi Camara (Brest)
Nicolas Tagliafico (OL) et Mahdi Camara (Brest) (Photo by Fred TANNEAU / AFP)

Ligue 1 : pourquoi l'OL craint ce déplacement à Brest

  • par Gwendal Chabas

    • De Paulo Fonseca à Moussa Niakhaté, l'OL a bien signalé la difficulté du voyage à Brest ce dimanche (20h45). Il faut dire que cette terre est souvent hostile pour les Lyonnais.

    Francis-Le Blé est un stade tout à fait charmant, pour peu qu'on ne soit pas adversaire du Stade Brestois 29. Avec ses tribunes très proches du terrain, il nous rappelle les enceintes anglaises, avec une belle ambiance autour des Finistériens. Ces dernières années, l'OL s'y est fréquemment cassé les dents, avec trois revers sur les cinq derniers déplacements. Ce dimanche, il s'y rend pour le compte de la 11e journée de Ligue 1 (20h45).

    Bien au fait de ce qui l'attend, l'Olympique lyonnais sait qu'il n'aura pas la partie évidente. "Il ne faut pas regarder le classement, il est trompeur. Ce serait une grosse erreur. Cette formation a toujours été difficile à manœuvrer. C'est l'un des déplacements les plus durs du championnat. Face au PSG la semaine passée, certes, ils perdent 3-0, mais ils peuvent revenir à 2-1 et ils les embêtent sur certains aspects du jeu. On doit les prendre au sérieux, a appuyé Moussa Niakhaté. Le match de l'an passé là-bas a été un de nos moins bons, mais parce qu'ils nous ont mis en délicatesse."

    Brest, un 14e en trompe-l'œil ?

    En janvier 2025, les hommes d'Eric Roy avaient gagné 2 à 1 chez eux en mettant un bouillon terrible aux Rhodaniens sur les premières minutes. On peut envisager un démarrage similaire des Bretons ce 2 novembre, même s'ils ne pointent qu'à la 14e place. "Il n'y aucun match facile en Ligue 1, mais jouer face à Brest est toujours très compliqué. C'est un adversaire physique, qui vient t'embêter sur les seconds ballons, met de l'intensité, décryptait Paulo Fonseca. Ce sera différent de Strasbourg (2-1) ou du Paris FC (3-3), mais il faudra une exigence totale."

    À la recherche d'un succès depuis le 28 septembre, le SB 29 court après sa forme sur ce premier tiers de saison. Mais il dispose d'individualités référencées dans l'Hexagone. "Ils ont d'excellents joueurs comme (Ludovic) Ajorque, (Romain) Del Castillo et (Joris) Chotard. À nous d'être vigilants, mais si on reste concentrés et appliqués sur notre manière de jouer, en progressant sur nos points faibles, on gagnera, prophétisait Moussa Niakhaté vendredi. Mais ce sera difficile." Il faudra surtout éviter un ou des buts de ses ex, car ils sont nombreux aujourd'hui du côté brestois.

    à lire également
    Clinton Mata (OL) face à Abdallah Sima (Brest)
    Brest -  OL : avant-match, horaire, diffusion TV

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Nicolas Tagliafico (OL) et Mahdi Camara (Brest)
    Ligue 1 : pourquoi l'OL craint ce déplacement à Brest 11:50
    Jonatan Giraldez, ancien coach du Barça aujourd'hui à l'OL Lyonnes
    Giráldez, Micah, Chawinga... Les réactions après OL Lyonnes - Paris FC (1-0) 11:00
    Clinton Mata (OL) face à Abdallah Sima (Brest)
    Brest -  OL : avant-match, horaire, diffusion TV 10:10
    Martin Satriano lors d'OL - Angers
    Brest - OL : Hateboer et Satriano intègreront-ils le 11 ? 09:25
    les joueurs de l'OL
    L'OL devant les exigences de son bon début de saison 08:40
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL académie : grosse rechute pour la réserve 08:00
    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    OL Académie : les U17 confortent difficilement leur place de leader 07:30
    Tabitha Chawinga, joueuse de l'OL, contre Wolfsburg
    Non sans mal, l’OL Lyonnes se sort du piège Paris FC (1-0) 01/11/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Ingrid Engen félicite Melchie Dumornay, auteure d'un doublé lors d'Arsenal - OL
    OL Lyonnes - Paris FC : Sombath à droite, Dumornay en attaque 01/11/25
    Abner face à Kebbal lors de Paris FC - OL
    Brest - OL : Abner suspendu et seul absent 01/11/25
    Saël Kumbedi face à Romain Del Castillo lors de Brest - OL
    Un Stade Brestois à l’accent très lyonnais 01/11/25
    supporters psg
    OL - PSG : les supporters parisiens interdits de déplacement 01/11/25
    Malick Fofana buteur lors d'OL - Toulouse
    OL - Toulouse : le but de Fofana en lice pour le mois d’octobre 01/11/25
    Alexandra Collin, arbitre de D1 féminine
    OL Lyonnes - Paris FC arbitré par Alexandra Collin 01/11/25
    Kenny Lala, défenseur de Brest
    Avant de recevoir l'OL, Brest n’a plus gagné en Ligue 1 depuis un mois 01/11/25
    Vicki Becho lors d'OL Lyonnes - SKN St Pölten
    Première Ligue, Ligue des champions... le programme de l'OL Lyonnes 01/11/25
    Moussa Niakhaté (OL) face à l'OM
    Niakhaté : "Le drame, c’était de voir l’OL en Ligue 2 ou 18e" 01/11/25
    Eric Roy, coach de Brest
    Roy (Brest) voit un "OL plus fort" que la saison passée 01/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut