Roy (Brest) voit un "OL plus fort" que la saison passée

Malgré la désillusion du milieu de semaine contre le Paris FC, l’OL reste une belle surprise cette saison en Ligue 1. Eric Roy rejoint d’ailleurs Paulo Fonseca sur la force collective rhodanienne.

Une victoire mercredi soir à Paris aurait rendu le tableau encore plus beau. Finalement, la désillusion du nul 3-3 après avoir mené de trois buts l’a un peu assombri face à ce défaut de tout dérégler quand les choses tournent mal. Avec 19 points en dix journées, l’OL est pourtant loin de faire un démarrage raté. Au contraire, sa cinquième place au classement en surprend plus d’un, après être passé à côté d'une catastrophe industrielle au début de l’été. Ce dimanche (20h45), les coéquipiers de Moussa Niakhaté vont donc tenter de relever la tête à Brest, après le raté contre le Paris FC. Un "couac"qu’Eric Roy minimise, avançant que "des fois, il y a des choses dans le football qu’on n’explique pas. On voit qu’ils restent très performants à l’extérieur."

"Un vrai travail collectif"

Ayant accroché Marseille, Strasbourg, Lille et Lens à son tableau de chasse, l’OL a montré qu’il avait une certaine capacité à s’offrir le scalp des gros. Un peu moins pour les équipes hors top 7. Avec sa 14e place, Brest rentre dans cette catégorie et s’attend à un match très compliqué à la maison. "Fonseca met maintenant vraiment sa patte. Je pense sincèrement que c’est une équipe qui est plus forte aujourd’hui que l’année dernière, même si elle a perdu des joueurs importants." Orpheline des Lacazette, Cherki ou Mikautadze, la formation rhodanienne fait "un vrai travail collectif. On se rend compte que tout le monde peut jouer dans cette équipe et à chaque fois qu’il y a un joueur qui rentre, il est important."