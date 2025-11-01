Ayant élu domicile au Parc OL depuis le début de la saison, les joueuses de l’OL Lyonnes ont conscience de la mission pour attirer du monde. Néanmoins, elles ne voient pas ce stade aux trois-quarts vide comme un désavantage.

Ce samedi soir, il y aura près de 7 000 spectateurs présents dans les tribunes du Parc OL. On est loin du record du 20 avril 2024 avec plus de 38 000 spectateurs pour la demi-finale de Ligue des champions OL Lyonnes - PSG. Le contexte n’était pas le même avec un match en milieu d’après-midi contre 21h en ce 1er novembre. Si la programmation des rencontres de Première Ligue reste encore un gros point d’interrogation et d’amélioration, le club lyonnais tente au maximum d’attirer de nouveaux fidèles. Michele Kang en a fait presque une priorité, n’hésitant pas à sonder les habitudes des uns et des autres. Souhaitant s’appuyer sur le modèle américain, la patronne veut faire des matchs de l’OL Lyonnes des rendez-vous familiaux. Ce samedi, de nombreuses animations tourneront autour d’Halloween et du "dia de los muertos" cher aux Mexicains.

"Important de jouer tous nos matchs dans ce stade"

Cela ne semble pas encore suffisant pour attirer plus de dix mille spectateurs, mais l’OL Lyonnes n’est pas le seul fautif, comme dit au-dessus avec un horaire pas forcément adapté même en week-end. Si le Parc OL sera loin d’être plein, Ada Hegerberg et Melchie Dumornay se satisfont de pouvoir chaque match dans le Grand Stade et plus seulement les affiches. "Ça change beaucoup. Ça met une visibilité de plus sur le football féminin. On a le privilège de jouer tous nos matchs dans ce stade. Ça change beaucoup pour nous. On est très contentes de jouer dans ce beau stade. Après c'est un challenge que le club se lance et nous aussi en tant que joueuses. Parce que nous sommes les actrices. De pouvoir bien performer, c'est notre boulot, de conquérir les gens, de les faire venir. On espère qu'à un moment ou un autre ce challenge va être une réussite."

C’est un travail de longue haleine et le club n’hésite pas à multiplier les opérations pour parvenir à ses fins.

Des tarifs préférentiels et un maillot à gagner grâce à Olympique-et-Lyonnais

Afin de participer à cette fête du football féminin, Olympique-et-lyonnais.com a décidé de mettre en place un tarif préférentiel. Pour pouvoir en bénéficier, il suffit de cliquer sur ce lien et d'indiquer le code promo suivant : OLETLY

Mais ce n'est pas tout. Pour tous ceux qui auront acheté un billet via notre lien, nous vous offrons la possibilité de remporter un maillot de l'OL Lyonnes.*

* Une fois votre achat effectué, merci de nous adresser un mail à razik.brikh@olympique-et-lyonnais.com avec une preuve de votre commande. Un tirage au sort sera effectué le lundi 3 novembre.