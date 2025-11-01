Niakhaté : "Le drame, c’était de voir l’OL en Ligue 2 ou 18e"

S’il appelle à une réaction dimanche à Brest, Moussa Niakhaté ne veut pas tout jeter. Le défenseur de l’OL salue l’exigence nouvelle après que le club soit passé à côté d’une vraie catastrophe durant l’été.

Sans dire que la maison brûle après un simple nul, la présence de Moussa Niakhaté en conférence de presse vendredi n’avait rien d'anodin. À l’heure d'éteindre un début d’incendie après la contreperformance contre le Paris FC, le club avait fait le choix d’un cadre pour jouer les pompiers. Cela tombe souvent sur le Sénégalais, Clinton Mata ou Corentin Tolisso, mais la sortie de Niakhaté a montré que le choix fait avait été le bon. Le numéro 19 de l’OL a été un peu plus bavard qu’après le nul au Paris FC (3-3) et n’a pas cherché à trouver des excuses. La formation rhodanienne a failli dans les grandes largeurs et ne peut s’en prendre qu’à elle-même.

"Personne n'aurait misé une pièce sur nous"

Néanmoins, le vice-capitaine a appelé ses coéquipiers à une réaction d’orgueil dès dimanche pour le deuxième déplacement de suite en Ligue 1. Face à Brest, les erreurs parisiennes ne devront être qu’un mauvais souvenir, pour montrer la force de caractère de cette équipe. Un état d’esprit qui fait la singularité de cet OL 2025-2026. En ce sens, Moussa Niakhaté ne veut pas tout jeter et tout remettre en question, après un simple nul. "On reste tous ensemble. Il n’y a pas de drame à n’avoir pris qu’un point à Paris. Le drame, c’était de voir l’OL en Ligue 2, ou 18e, mais là, on est à deux points du leader, et à neuf sur neuf en Ligue Europa. Personne n’aurait misé une pièce sur nous en début de saison. Par contre, on doit juste apprendre de nos erreurs." Parole de vieux sage.