Actualités
Moussa Niakhaté (OL) face à l'OM
Moussa Niakhaté (OL) face à l’OM (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Niakhaté : "Le drame, c’était de voir l’OL en Ligue 2 ou 18e"

  • par David Hernandez

    • S’il appelle à une réaction dimanche à Brest, Moussa Niakhaté ne veut pas tout jeter. Le défenseur de l’OL salue l’exigence nouvelle après que le club soit passé à côté d’une vraie catastrophe durant l’été.

    Sans dire que la maison brûle après un simple nul, la présence de Moussa Niakhaté en conférence de presse vendredi n’avait rien d'anodin. À l’heure d'éteindre un début d’incendie après la contreperformance contre le Paris FC, le club avait fait le choix d’un cadre pour jouer les pompiers. Cela tombe souvent sur le Sénégalais, Clinton Mata ou Corentin Tolisso, mais la sortie de Niakhaté a montré que le choix fait avait été le bon. Le numéro 19 de l’OL a été un peu plus bavard qu’après le nul au Paris FC (3-3) et n’a pas cherché à trouver des excuses. La formation rhodanienne a failli dans les grandes largeurs et ne peut s’en prendre qu’à elle-même.

    "Personne n'aurait misé une pièce sur nous"

    Néanmoins, le vice-capitaine a appelé ses coéquipiers à une réaction d’orgueil dès dimanche pour le deuxième déplacement de suite en Ligue 1. Face à Brest, les erreurs parisiennes ne devront être qu’un mauvais souvenir, pour montrer la force de caractère de cette équipe. Un état d’esprit qui fait la singularité de cet OL 2025-2026. En ce sens, Moussa Niakhaté ne veut pas tout jeter et tout remettre en question, après un simple nul. "On reste tous ensemble. Il n’y a pas de drame à n’avoir pris qu’un point à Paris. Le drame, c’était de voir l’OL en Ligue 2, ou 18e, mais là, on est à deux points du leader, et à neuf sur neuf en Ligue Europa. Personne n’aurait misé une pièce sur nous en début de saison. Par contre, on doit juste apprendre de nos erreurs." Parole de vieux sage.

    à lire également
    Eric Roy, coach de Brest
    Roy (Brest) voit un "OL plus fort" que la saison passée

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    OL Lyonnes - Paris FC : un tarif préférentiel et un maillot à gagner 23/10/25
    Moussa Niakhaté (OL) face à l'OM
    Niakhaté : "Le drame, c’était de voir l’OL en Ligue 2 ou 18e" 12:30
    Eric Roy, coach de Brest
    Roy (Brest) voit un "OL plus fort" que la saison passée 11:40
    Ada Hegerberg à l'échauffement avant Saint-Etienne - OL Lyonnes
    OL Lyonnes - Paris FC : Hegerberg et Dumornay fières de jouer au Parc OL 10:50
    Endrick, attaquant du Real Madrid
    OL - Mercato : Endrick, un renfort quasiment bouclé ? 10:00
    Alejandro Gomes Rodriguez lors d'OL - RWDM Brussels
    Gomes Rodriguez a quitté le groupe de l’OL 09:30
    L'équipe de l'OL Légendes présente à Colombier-Saugnieu
    OL Légendes : un lever de rideau pour les 75 ans du club le 30 novembre 08:45
    Les joueurs de l'OL à Lille lors de la 6e journée de Ligue 1.
    Et si novembre était le vrai test de l’OL ? 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    OL Lyonnes - Paris FC : 7 000 spectateurs attendus, profitez d’un tarif préférentiel 07:30
    Christiane Endler, gardienne de l'OL
    OL Lyonnes - Paris FC : Endler également laissée au repos 31/10/25
    Christian Bassila, ancien joueur et formateur de l'OL
    Christian Bassila futur directeur de l’OL Académie ? 31/10/25
    Les deux équipes de l'OL et Chelsea au Parc OL
    Le Parc OL candidat à la réception de finales européennes 31/10/25
    Moussa Niakhaté lors de Paris FC - OL
    Niakhaté (OL) : "Un scénario de match assez inexplicable" 31/10/25
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - PSG
    OL Lyonnes - Paris FC : Katoto, Yohannes et Heaps absentes 31/10/25
    Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse
    Fonseca (OL) : "On perd des matchs où l’adversaire n’a rien montré" 31/10/25
    Ainsley Maitland-Niles face à Désiré Doué lors de PSG - OL
    L’OL recevra un PSG privé de Désiré Doué 31/10/25
    Endrick, attaquant du Real Madrid
    OL - Mercato : Fonseca réagit à la rumeur Endrick 31/10/25
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : le programme du week-end 31/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut