Ce samedi 1er novembre, l'OL Lyonnes reçoit le Paris FC pour un choc de Première Ligue. Le premier des cinq rendez-vous du mois avant une nouvelle trêve internationale.
Après deux semaines en équipe nationale, les joueuses de l'OL Lyonnes ont retrouvé leur quotidien à Décines depuis jeudi. "Deux grosses séances" d'après Ada Hegerberg pour préparer au mieux le choc contre le Paris FC ce samedi soir au Parc OL (21h). Malgré l'absence de plusieurs cadres, les Lyonnaises ne veulent pas manquer ce nouveau rendez-vous de Première Ligue. Après avoir écrasé 6-1 le PSG il y a un mois, l'OL Lyonnes veut envoyer un nouveau message face à son dauphin. Si "retrouver les compatriotes a fait du bien", l'excitation de cette saison entre Rhône et Saône a rapidement repris le dessus.
Une trêve fin novembre
En attendant une nouvelle trêve internationale à la fin du mois, les joueuses de Jonatan Giraldez auront cinq matchs à jouer, avec celui de ce samedi soir. Trois en championnat avec un déplacement à Montpellier (7 novembre, 19h) et une réception de Strasbourg (le 22 à 21h) et surtout deux rendez-vous européens. Avec déjà six points, l'OL Lyonnes a parfaitement lancé sa campagne et compte bien poursuivre en ce sens contre Wolfsburg à la maison (11 novembre, 21h) puis à Turin contre la Juventus (19 novembre, 18h45).
HS - "Après les turbulences de l'Euro, Selma Bacha a répondu sur le terrain avant le choc entre OL Lyonnes et le Paris FC"
Bacha, période renaissance Meilleure Française du dernier rassemblement des Bleues, la latérale gauche d'OL Lyonnes, qui reçoit ce soir le Paris FC, a mis un point d'honneur à ne pas sombrer malgré un été difficile.
de notre envoyée spéciale Syanie Dalmat (avec Hugo Guillemet)
Décines-Charpieu (Rhône) - Après deux semaines sans la voir, Selma Bacha était très heureuse de retrouver Wendie Renard, son amie et capitaine, à l'occasion de son retour au centre d'entraînement d'OL Lyonnes. Dans une vidéo postée par le club rhodanien mercredi, on voit Bacha se précipiter dans les bras de Renard puis l'enlacer très fort : « Tu m'as manqué », crie la jeune femme (24 ans) à son aînée (35 ans) qu'elle n'a plus la possibilité de côtoyer en sélection, Laurent Bonadei, le sélectionneur, ayant décidé de l'écarter depuis l'Euro.
C'est donc sans Renard, à laquelle elle est très liée depuis plusieurs années, que Bacha a vécu son été compliqué, marqué par un Championnat d'Europe pas franchement flamboyant, une nouvelle élimination en quarts de finale, par l'Allemagne (1-1, 5-6 aux t.a.b.), et surtout des propos post-match qui lui ont valu d'être harcelée sur les réseaux sociaux. « Elles n'ont rien proposé, elles ont bien défendu, elles ont été agressives, mais on les a dominées de A à Z, disait Bacha à chaud. Elles sont qualifiées, je suis désolée de le dire, ce n'est même pas mérité, sauf qu'elles sont en demies. Je suis une mauvaise perdante. »
Les attaques dont elle a été la cible l'ont secouée
Le lendemain, elle faisait son mea culpa, expliquant que ses mots avaient dépassé sa pensée, mais la vague de haine qui s'est abattue sur elle l'a « choquée » , comme nous l'a confié Pauline Peyraud-Magnin, la gardienne des Bleues, qui avait dénoncé ces attaques. Surnommée « Brutus » pour son côté rentre-dedans et son franc-parler, Bacha, devenue une joueuse cadre des Bleues, n'en reste pas moins une personne sensible. Les attaques dont elle a été la cible l'ont secouée et elle a décidé de ne pas s'exprimer dans les médias lors du dernier rassemblement, d'amener sa réponse sur le terrain. Malgré une entame compliquée en Allemagne (0-1, le 24 octobre), elle a ensuite réalisé un match solide, puis au retour (2-2, mardi), à Caen, elle a été la meilleure bleue, étant même passeuse décisive sur le but de Melvine Malard.
Un rassemblement réussi malgré une gêne aux abdominaux qui aurait pu la contraindre à couper court à son passage en sélection. Mais Bacha n'est pas du genre à baisser les bras, accompagnée depuis quelques années par un préparateur mental. « C'est une compétitrice et une battante, confirmait hier la milieu lyonnaise Melchie Dumornay. C'est sûr qu'elle a été touchée par tout ça, mais c'est bien pour elle de revenir à Lyon avec nous, elle a toujours le sourire et c'est aussi ce qui fait sa force. »
Ada Hegerberg a aussi trouvé Bacha « bien mentalement » depuis la préparation. « Le foot va tellement vite qu'il faut vite switcher et elle a réussi à le faire », l'a félicitée la Ballon d'Or 2018. Jonatan Giraldez, son entraîneur, a aussi trouvé une joueuse très impliquée qu'il a titularisée à six reprises et ce sera sans doute encore le cas ce soir face au PFC. « Je suis très content d'elle, elle a fait une excellente pré-saison, il n'y a pas eu de problème, et un début de saison spectaculaire, a-t-il souligné. Elle a encore beaucoup de choses à améliorer, mais je suis très heureux de son niveau physique et de sa mentalité. »
Source : L'Equipe