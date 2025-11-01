Ce samedi 1er novembre, l'OL Lyonnes reçoit le Paris FC pour un choc de Première Ligue. Le premier des cinq rendez-vous du mois avant une nouvelle trêve internationale.

Après deux semaines en équipe nationale, les joueuses de l'OL Lyonnes ont retrouvé leur quotidien à Décines depuis jeudi. "Deux grosses séances" d'après Ada Hegerberg pour préparer au mieux le choc contre le Paris FC ce samedi soir au Parc OL (21h). Malgré l'absence de plusieurs cadres, les Lyonnaises ne veulent pas manquer ce nouveau rendez-vous de Première Ligue. Après avoir écrasé 6-1 le PSG il y a un mois, l'OL Lyonnes veut envoyer un nouveau message face à son dauphin. Si "retrouver les compatriotes a fait du bien", l'excitation de cette saison entre Rhône et Saône a rapidement repris le dessus.

Une trêve fin novembre

En attendant une nouvelle trêve internationale à la fin du mois, les joueuses de Jonatan Giraldez auront cinq matchs à jouer, avec celui de ce samedi soir. Trois en championnat avec un déplacement à Montpellier (7 novembre, 19h) et une réception de Strasbourg (le 22 à 21h) et surtout deux rendez-vous européens. Avec déjà six points, l'OL Lyonnes a parfaitement lancé sa campagne et compte bien poursuivre en ce sens contre Wolfsburg à la maison (11 novembre, 21h) puis à Turin contre la Juventus (19 novembre, 18h45).

