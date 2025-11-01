Avec seulement neuf points depuis le début du championnat, Brest est loin de vivre une première partie facile. Les hommes d'Éric Roy n’ont plus gagné depuis le 28 septembre dernier en Ligue 1.

La saison passée, elle était l’une des attractions de la Ligue des champions. Quelques mois après avoir surpris tout son monde en Ligue 1 la saison précédente. Surfant sur une dynamique positive, la formation de Brest s’était invitée au barrage de la coupe européenne, battue par le PSG. Ce temps est déjà bien loin pour le club breton. Sans parler de course pour le maintien, le SB29 est pourtant bien dans les bas-fonds de la Ligue 1 dans cette première partie de saison. Avec neuf points au compteur, les joueurs d’Éric Roy pointent à la 14e place, à égalité avec Lorient barragiste.

Seulement deux victoires cette saison

Si l’entraîneur brestois a appelé à l’union sacrée vendredi en conférence de presse, il sait qu’il y a péril dans la ville. La défaite 1-0 au Havre mercredi a mis un nouveau coup derrière la tête des siens. La venue de l’OL peut-elle être un bon moyen de lancer cette saison ? Paulo Fonseca ne l’espère pas, même s’il s’attend à "un match très difficile". Néanmoins, le technicien lyonnais compte laisser Brest dans sa dynamique négative. Entre les nuls contre Nantes et Lorient ainsi que la défaite face au PSG, les coéquipiers de Lucas Tousart n’ont plus gagné depuis le 28 septembre dernier en Ligue 1…