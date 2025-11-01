OL Lyonnes - Paris FC arbitré par Alexandra Collin

Pour ce choc de la 6e journée de Première Ligue, Alexandra Collin sera au sifflet. Un arbitrage d’expérience pour cet OL Lyonnes - Paris FC.

L’annonce a mis du temps à tomber mais on sait enfin qui arbitrera cet OL Lyonnes - Paris FC, ce samedi soir (21h) à Décines. Pour cette affiche de la 6e journée de Première Ligue, la FFF a choisi de miser sur une arbitre d’expérience, en la personne d’Alexandra Collin. L’arbitre avait déjà été au sifflet pour le derby à Saint-Etienne mi-septembre. Au Parc OL, la native de Gergy aura pour assistantes Clothilde Brassart et Siham Boudina. Siham Benmahammed sera de son côté la quatrième arbitre.

Des tarifs préférentiels contre le Paris FC et un maillot à gagner grâce à Olympique-et-Lyonnais

Afin de participer à cette fête du football féminin ce 1er novembre, Olympique-et-lyonnais.com a décidé de mettre en place un tarif préférentiel. Pour pouvoir en bénéficier, il suffit de cliquer sur ce lien et d'indiquer le code promo suivant : OLETLY

Mais ce n'est pas tout. Pour tous ceux qui auront acheté un billet via notre lien, nous vous offrons la possibilité de remporter un maillot de l'OL Lyonnes.*

* Une fois votre achat effectué, merci de nous adresser un mail à razik.brikh@olympique-et-lyonnais.com avec une preuve de votre commande. Un tirage au sort sera effectué le lundi 3 novembre.