Malick Fofana buteur lors d'OL - Toulouse
Malick Fofana buteur lors d’OL – Toulouse (Photo by Alex MARTIN / AFP)

OL - Toulouse : le but de Fofana en lice pour le mois d'octobre

  • par David Hernandez
    • Au terme d’une action collective de toute beauté, Malick Fofana avait fait chavirer le Parc OL dans l’ivresse. Le but du Belge contre Toulouse est en lice pour la plus belle réalisation de Ligue 1 en octobre.

    Il n’est pas prêt de refaire partie de cette catégorie. Touché à la cheville et en passe de se faire opérer, Malick Fofana va manquer les trois prochains mois de compétition. Un coup dur pour le Belge mais aussi pour l’OL qui va être orphelin de l’un de ses meilleurs joueurs. Même s’il n’était pas dans la forme de sa vie, Fofana restait un danger permanent pour les adversaires. Avant le match contre Toulouse, Paulo Fonseca avait d’ailleurs demandé à son joueur "d’en faire un peu plus".

    Des jolis buts individuels en concurrence

    L’ailier avait répondu dès le lendemain avec un but contre le Téfécé. Si la prestation générale de Malick Fofana n’avait pas été exceptionnelle, l’ancien de la Gantoise avait parfaitement conclu une action collective de toute beauté. Dans un jeu à une touche et un début d’action commencée dès la défense, l’OL avait donné le tournis à la défense toulousaine et fait le bonheur de ses supporters. Cette action a été retenue par la LFP parmi les prétendants au titre du plus beau but du mois d’octobre. Pour voter le Lyonnais, il suffit de cliquer sur ce lien.

    Alexandra Collin, arbitre de D1 féminine
    OL Lyonnes - Paris FC arbitré par Alexandra Collin
    1 commentaire
    1. Toitoi
      Toitoi - sam 1 Nov 25 à 16 h 07

      J'ai voté pour Malick, mais pour être honnête, j'ai trouvé le coup franc de Mendes de toute beauté, tout comme les tirs de Touré et Abline hors de la surface, et même celui de Gboho avec son contrôle et son retourné.

